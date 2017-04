Pfarrer segnet in Wietmarschen 80 Fahrräder

Wietmarschen. Die Fahrradsegnung wurde erstmals im vergangenen Jahr von Dechant Gerhard Voßhage vorgenommen. Nachdem die Wietmarscher Radsportler in der abgelaufenen Saison mit der geistlichen Unterstützung positive Erfahrungen gemacht hatten, entschloss man sich, die Aktion am Mittwochabend vor der ersten Fahrt im neuen Jahr zu wiederholen. Neben vielen nichtorganisierten Hobbyradlern nahm aus dem Nachbarort auch die Radsportgruppe des SV Union Lohne am Kurzgottesdienst teil.

„Durch die Segnung der Fahrräder erhoffen wir uns in erster Linie wieder, verletzungs- und unfallfrei durch die neue Saison zu kommen“, erklärt Wilfried Klewing von der Radsportgruppe des SV Wietmarschen den Hintergrund der Aktion. Die Radsportgruppe stößt seit ihrer Gründung auf großes Interesse und ist wöchentlich in zwei Leistungsgruppen unterwegs. „Über das Jahr kommen so viele Fahrten zusammen, da ist jede Unterstützung recht“, sagt Klewing.

In der Marienkapelle feierten die Radfahrer vor der Segnung eine kurze Andacht. Foto: André Partmann

Bevor Dechant Voßhage die Segnung der Fahrräder vornahm, wurde gemeinsam in der Marienkapelle ein Kurzgottesdienst gefeiert. In wenigen Worten an die Radsportler unterstrich der Gemeindepfarrer die Bedeutung des Fahrradfahrens in einer Gruppe für die Kameradschaft und wünschte ihnen „Gottes Gnaden für die neue Saison“. Nach dem Gebet des „Vater Unser“ verkündete Dechant Voßhage den Segensspruch und verabschiedete die Radfahrer auf ihre erste Tour der neuen Saison. Im Anschluss an die Ausfahrt durch die Ortschaften Lohnerbruch und Schwartenpohl ließen die Wietmarscher Radsportler den Abend auf dem Sportplatz ausklingen.

Mit dem Segen Gottes ist nun von den rund 30 Mitgliedern geplant, wieder an jedem Mittwoch um 19 Uhr zu den Ausfahrten zu starten. Interessierte, die sich der Radfahrgruppe anschließen wollen, seien jederzeit willkommen, betonen die Verantwortlichen.

Informationen gibt es auf der Homepage des SV Wietmarschen: www.sv-w.de.