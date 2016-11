„Plattsounds“ begeistert Zuschauer in Schüttorf

Schüttorf. Alt, verstaubt und mittlerweile kaum mehr präsent: Die plattdeutsche Sprache kämpft seit geraumer Zeit mit ihrem Image. Dass das Niederdeutsche eigentlich aber doch ziemlich hip sein kann, wurde am Sonnabend im Schüttorfer Jugendzentrum „Komplex“ deutlich. Dort traten zehn Musikgruppen aus ganz Niedersachsen beim Finale des Bandcontests „Plattsounds“ an. Die Region Grafschaft Bentheim/Emsland vertrat die 14-jährige Kristie Berns mit ihrer Band „2B“ aus Haselünne.

Karte

„Mit dem Wettbewerb soll die plattdeutsche Sprache gestärkt und wieder in den Fokus von Jugendlichen und Kindern gerückt werden“, erklärte Linda Wilken von der Emsländischen Landschaft, die das „Plattsounds“-Final erstmals ausrichten durfte. Die einzelnen Bands reisten jeweils mit einem eignen plattdeutschen Song an und präsentierten ihn dem Publikum. Eine vierköpfige Fachjury bewertete am Ende des Abends den Auftritt der jungen Künstler und vergab die einzelnen Preise.

Die zweitplatzierte Band „Neonhandz“ während ihres Auftritts. Foto: André Partmann

Sängerin und Schauspielerin Annie Heger führte als Moderatorin durch den Abend und verkündete gemeinsam mit Josef Brüggemann, Vize-Präsident der Emsländischen Landschaft, den Sieger: Den Bandcontest „Plattsounds“ gewonnen hat der Hannoveraner Singer-Songwirter Sebastian Baumert mit seiner Band. Sie erhielten ein Preisgeld von 1000 Euro, einen Platz im Halbfinale des Wettbewerbs „local heros Niedersachsens“ sowie ein Bandcoaching mit der Landesarbeitsgemeinschaft Rock. Die Plätze zwei und drei belegten die Bands „Neonhandz“ aus Cloppenburg sowie „Lighthouse Down“.

Gewannen per Online-Voting den Zuschauerpreis: De Winnewupps. Foto: André Partmann

Bereits im Vorfeld konnten Musikfans online für ihren Favoriten abstimmen: Den mit 300 Euro dotierten Zuschauerpreis gewannen schließlich die plattdeutschen Metaller „De Winnewupps“ aus Rodenkirchen.

Ausführliches zu den Hintergründen des Wettbewerbs, den Auftritten der Bands, der Moderation von Annie Heger sowie Stimmen aus dem Publikum lesen Sie in GN-Szene. Das Heft erscheint am letzten Mittwoch im November.