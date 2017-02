Polit-Kabarett „Storno“ glänzt in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Mit 550 Besuchern war der satirische Jahresrückblick im Forum des Burg-Gymnasiums komplett ausverkauft. Harald Funke, Thomas Philipzen und Jochen Rüther bestachen mit intelligentem Wortwitz, bitterbösen Spitzen und herrlicher Mimik. Die Münsteraner traten zum achten Mal in Bad Bentheim auf, und was sie in zweieinhalb Stunden Spielzeit zeigten, hatte echte Klasse.

Die drei diskutieren in „Storno – Die Abrechnung“ ihr persönliches (Un-)Verständnis der Welt. Als satirische Steuerprüfer suchen sich Jochen Rüther und Harald Funke die Jahresbelege zusammen. Und Thomas Philipzen wirbelt alles durcheinander. Dass sich die völlig unterschiedlichen Charaktere dabei immer wieder in die Quere kommen, hat enormen Unterhaltungswert. Denn die Rollen sind klar verteilt: Da ist der Intellektuelle mit düsterer Weltsicht (Rüther), der optimistisch-quirlige Philosoph (Philipzen) und der bodenständige Bürger mit wunderbaren Grimassen und einer Vorliebe für Verschwörungstheorien (Funke). Alle drei spielen diese Typen mit großer Bühnenpräsenz, liefern sich unablässig Steilvorlagen und nehmen sich gegenseitig auf die Schippe.

Ein hochpolitischer Abend

So überraschte Funke mit der Feststellung, „Gülle-Anhänger können wir dem Erdogan doch ausliefern. Davon gibt es in der Grafschaft ja genug.“ Immer wieder ist der Abend hochpolitisch, auch wenn die drei soziale Ungleichheit am Beispiel von Jürgen aus Reihe 5 und dem Rest des Publikums erklären. Dann üben sie mit allen und großem „Hu“ die Islandisierung des Abendlandes, ausgehend von den wahren Wikingern in Bentheim. Sprachlich geht es zuweilen westfälisch derb zur Sache, „aber sowas von“. Dabei ist „Storno“ gerade wegen der Sprache so erfolgreich. Sie reden wie wir alle, lassen sich komplexe Sachverhalte stets noch einmal von den Kollegen erklären („Negativzinsen? Wat is dat denn?“) und tragen damit amüsant zur Erhellung bei.

Die drei Herren streiften so ziemlich alles, was 2016 bewegt hat: Vom Brexit über Stickoxid zur VW-Affäre, von deutschen Waffenexporten zu Pokémons und Wikipedia, von der AfD zu Horst „die Schote“ Seehofer, von Merkel und Thomas „die Misere“ bis zu Donald Trump. „Der ist ein explodiertes Eichhörnchen auf dem Körper eines kriminellen Gynäkologen“, findet Funke. Da sei es kein Wunder, dass Angst umgeht auch in Deutschland. Wobei: „Sind es tatsächlich die Flüchtlinge, die Diabetes ins Land einschleppen?“

Auch den Fußball hatten die drei im Visier: „Bei der EM dominiert Deutschland, bis Schweini im falschen Moment den rechten Arm hebt.“ Auch das passe zum Jahr, sei aber wenigstens nicht so schlimm wie die Vorgänge in „Kleinbritannien“. Hamsterkäufe halten die Stornierer übrigens für unnötig: „Meerschweinchen halten viel länger vor. Da ist ja mehr dran“, ist Herr Funke überzeugt.

Pointiertes Kabarett und verrückte Gedankenspiele

Das alles ist pointiertes Kabarett mit verrückten Gedankenspielen. Die drei können nicht nur gut reden, sondern auch herrlich blöd gucken. Sie beherrschen Pantomime, Instrumente und Gesang, von einer westfälischen „Prince“-Version bis zum dreistimmigen A-cappella-Gesang. Das Publikum feierte dies alles mit lang anhaltendem Applaus.

Mehr als 46.000 Zuschauer haben „Storno“ seit dem Start der Reihe 2005 gesehen. Funke, Philipzen und Rüther gehen damit immer von Dezember bis März in der Region auf Tour. Gute Kontakte haben die drei zum Kulturforum, das die Truppe jedes Jahr auf die Bühne des Burg-Gymnasiums holt. Davon profitiert auch die Konzertinitiative Alternation, die mit 25 jungen Helfern engagiert für Pausenverpflegung und Garderobe sorgte und damit Geld für eigene Projekte einnahm.