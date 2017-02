Polizei sucht mit Fotos nach Einbrecher

Nordhorn.gn Der Unbekannte hat in der Nacht von Mittwoch, 14. September 2016, auf Donnerstag, 15. September 2016 an der Neuenhauser Straße in eine Spielothek eingebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter ein vergittertes Fenster aufgebrochen und war in das Gebäude eingestiegen, teilte die Polizei mit. Hier wurden zehn Spielautomaten aufgebrochen und das vorhandene Bargeld entwendet. Zuvor hatte der Täter die Bewegungsmelder der Alarmanlage abgeklebt, sodass diese nicht auslöste.

Der Täter wurde in der Spielothek allerdings von einer Überwachungskamera aufgenommen. Bislang konnte der Mann nicht ermittelt werden. Nun wurde vom Amtsgericht Osnabrück ein Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass der Täter aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen kommt, da es dort zu vergleichbaren Straftaten gekommen ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.