Polizei sucht nach Überfall Mann mit Clownsmaske

Nordhorn.gn Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 21.30 Uhr eine 30-jährige Frau in Nordhorn angegriffen. Die Frau war der Polizei zufolge zu Fuß auf der Marktstraße in Richtung Bentheimer Straße unterwegs, als sie gegenüber von Hausnummer 1 von hinten angegriffen wurde.

Nun liegen der Polizei weitere Informationen zum Tatverdächtigen vor. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann in dunkler Bekleidung handeln. Er trug Lederhandschuhe und eine dunkle Wollmütze. Das Gesicht war mit einer Clownsmaske aus Plastik bedeckt.

Karte

Täter mit Verletzung am Arm

Auf dieser Maske war ein hochgezogenes Lachen abgebildet, wobei die Zähne gelblich waren. Die Nase war rot. Um die Augenpartie herum war die Maske offen. Die angegriffene Frau berichtet, dass sie dunkle Augen gesehen habe.

Bei der heftigen Gegenwehr hat die Frau dem Täter so kräftig in den Unterarm gebissen, dass er dort eine Verletzung davon getragen haben müsste, gibt sich die Polizei überzeugt.

Ein Fahrrad als Hinweis?

Die Beamten suchen also einen Täter, der eine Clownsmaske in seinem Besitz hat oder hatte und seit Samstagabend eine Bisswunde oder zumindest einen kräftigen blauen Fleck am Unterarm hat. Es könnte sein, dass der Täter über ein rötlich-braunes Herren-Hollandrad verfügt.

Personen, die Angaben zum Täter machen können oder Zeugen des Vorfalles, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.