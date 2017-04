Polizei sucht nach zwei mutmaßlichen Dieben

Salzbergen.gn Die Polizei fahndet nach zwei mutmaßlichen Dieben. Die beiden Männer sollen Mitte Dezember in einer Spielothek in Salzbergen mehrere Automaten manipuliert und so eine größere Geldmenge erbeutet haben. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, die Täter zu ermitteln.

Deswegen hat das Amtsgericht Osnabrück jetzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einen Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung mit den Bildern der Überwachungskamera erlassen. Die Polizei hofft mit der Veröffentlichung der Bilder, die Täter zu identifizieren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand schließt die Polizei nicht aus, dass die Täter aus dem Raum Gronau im benachbarten Nordrhein-Westfalen stammen.

Karte

Die Aufnahmen zeigen die bislang unbekannten Täter beim Betreten der Spielothek. Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung der Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976 1088 zu melden.