Polizei sucht unbekannten Geldabheber

Lohne.gn Eine Frau bemerkte am 3. Dezember gegen 11 Uhr an der Kasse im Lidl-Markt in Lohne, dass ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche gestohlen worden war. „Um die Ware bezahlen zu können, fuhr sie zunächst nach Hause, um Geld zu holen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als sie danach wieder zu Hause ankam, ließ sie ihre EC-Karten gegen 11.30 Uhr per Telefon sperren. Ein unbekannter Täter hatte jedoch bereits gegen 10.25 Uhr mit der EC-Karte Geld bei der Volksbankfiliale in Lohne abgehoben. Am 16. Dezember erstattete der Ehemann der Frau eine Anzeige.

Karte

Der Täter wurde in der Bank von einer Überwachungskamera aufgenommen. Ein gerichtlicher Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung liegt vor. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter Telefon 05925 9057956 zu melden.