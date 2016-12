Polizei warnt vor gefälschten Rechnungen

Steinfurt.gn Bei der Polizei in Steinfurt haben sich in den vergangenen Tagen mehrere Personen gemeldet, denen Unbekannte per E-Mail Rechnungen für Leistungen zugesandt hatte, die sie nicht in Anspruch genommen hatten. Die Betroffenen wurden in den Anschreiben aufgefordert, die Rechnungen über einen in der E-Mail hinterlegten Link herunterzuladen, teilte die Polizei mit.

Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass diese E-Mails von einem Server aus Südafrika versandt worden waren. E-Mails dieser Art werden immer wieder unter verschiedensten Legenden versandt. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, angehängte Dateien oder Links von unbekannten Adressaten zu öffnen. Es besteht dabei immer die Gefahr, dass man sich Schadsoftware auf seinen Computer lädt. Solche E-Mails sollten umgehend gelöscht werden.