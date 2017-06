Pro Asyl fordert Freilassung von Afghanen aus Abschiebegewahrsam

Berlin.dpa Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl fordert einen kompletten Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan und eine Freilassung von möglichen Abschiebehäftlingen aus dem Land. Afghanen, die vor dem verschobenen Abschiebeflug nach Kabul möglicherweise in Gewahrsam genommen worden seien, müssten sofort freigelassen werden, sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Wegen eines Anschlags in Kabul hatte die Bundesregierung einen Abschiebe-Flug nach Afghanistan kurzfristig verschoben. Innenminister Thomas de Maizière will aber weiter Abschiebungen nach Afghanistan durchführen.