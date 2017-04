Produkte für den Hund online und im Supermarkt

Wietmarschen.gn Nach langjähriger Erfahrung im Bereich Marketing und Vertrieb hat sich Sven Jenssen für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden. Unter dem eigenen Produktnamen Viones Petfood vertreibt er verschiedene Artikel rund um den Hund. Dazu gehören unter anderem Tiersnacks (Naturprodukte, Spielzeug und Hundeschlafplätze. Mit 31 Artikeln ist Sven Jenssen im Lebensmitteleinzelhandel vertreten. Über seinen Online-Shop www.viones.de (Facebook viones petfood) bietet er 200 Produkte für die private Nachfrage an. Zum Start am heutigen Mittwoch, 26. April, findet über Facebook www.facebook.com/viones.petfood/?fref=ts ein Gewinnspiel statt, das bis zum Mittwoch, 10. Mai, läuft.

