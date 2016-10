Projekt „Assist“ fordert Inklusion in Freizeit

Nordhorn. Sie wollen Menschen mit Behinderung eine barrierefreie Freizeit ermöglichen. Das Projekt „Assist“ der Lebenshilfe, des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe und des Kreissportbundes setzt sich dafür ein, dass immer mehr Freizeitangebote in der Grafschaft Bentheim inklusiv gestaltet werden.

Getrennte Freizeit

„Bisher ist es oft so, dass Menschen mit Handicap in eine extra Schwimmgruppe gehen oder es eine spezielle Tanzgruppe für sie gibt. Wir wollen, dass den Behinderten alle Möglichkeiten offen stehen“, erklärt Frank Wischnewski, Leiter des „Assist“-Projekts. Alte Strukturen, bei denen die Behinderten meistens nur auf eigene Freizeitgestaltung setzen können, gelte es aufzureißen. „Inklusion sollte in der Freizeit nicht aufhören“, meint Wischnewski.

Hilfestellungen

Dazu nehmen die Verantwortlichen bereits seit einem Jahr Kontakt mit Vereinen und Gruppen auf und bieten Hilfe an. Ihre Erfahrung: Oftmals haben sich die Vorstände noch keine Gedanken über Inklusion in der Freizeit gemacht, da es die Nachfrage nicht gegeben habe. „Wir bieten Schulungen an und überlegen dann mit den Vereinen gemeinsam, wie man die Angebote für Menschen mit Behinderung öffnen kann“, berichtet Arthur Lieske, Vorsitzender des Vereins Hilfe zur Selbsthilfe. So seien schon einige inklusive Veranstaltungen geschaffen worden.

Angebote

„Wir wollen aber auch die Behinderten ansprechen und zeigen, wo es überhaupt inklusive Angebote gibt“, erzählt Lieske. Daher gibt es Veranstaltungskalender mit Hinweisen, aber auch eine Beratung. Wischnewski: „Wir setzen uns zusammen und überlegen, wo liegen die Interessen, wo liegen die Talente und dann suchen wir passende Angebote raus und begleiten die Betroffenen auch zu den ersten Terminen.“

Problem der Mobilität

Ein großes Problem der Betroffenen sei die fehlende Mobilität. „Wir haben in einem Fragebogen 200 Leute nach ihren Wünschen und Vorstellungen befragt. Meistens scheitert es wirklich an den Fahrten, oder daran, dass sie eine Begleitung brauchen“, berichtet Torsten Bakirci vom Kreissportbund. Daher sucht „Assist“ auch ehrenamtliche Begleiter, die Behinderte begleiten können. „Nicht jeder ist auf eine ausgebildete Fachkraft angewiesen“, meint Lieske.

Zusätzlich gibt es jeden Donnerstag ein „Assist“-Treffen im Nordhorner „KommIn“ an der Lingener Straße. Dort wird neben der Beratung auch Hilfe bei der Bedienung der Internetseite angeboten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.assist-projekt.de oder unter Telefon 05921 7138281.