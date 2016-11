Radfahrer erhalten Vorrang zum Kloster Bardel

Bardel. In den Sommerferien des kommenden Jahres soll es soweit sein: Die Sanierung der Klosterstraße in Bardel wird in Angriff genommen. In der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Bad Bentheim zu Beginn der Woche stellte das Planungsbüro Hahm aus Osnabrück die Pläne für die Straße vor. Diese fanden bei den Ausschussmitgliedern großen Anklang – sie stimmten geschlossen dafür.

Karte

Neue Straße

Die Straße soll von ihrem Anfang an der Landesstraße42 bis zur Einmündung Klostergraben komplett neu gemacht werden. Dabei wird sie erheblich breiter: von heutigen drei bis dreieinhalb Metern auf sechs Meter. „Es ist dann genug Platz, damit sich zwei Busse begegnen können“, sagte Thomas Rakel vom Planungsbüro. Somit sollten die Seitenstreifen neben der Fahrbahn bei Begegnungsverkehr nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, zerstreute er die Bedenken einiger Politiker.

Fietsen haben Vorfahrt

Außerdem sollen in Zukunft die Fahrradfahrer Vorrang auf der Straße haben. Sie soll als Fahrradstraße ausgewiesen werden. Radler dürften also dort auch nebeneinanderfahren, Auto- und Busfahrer müssen sich ihnen unterordnen. „Da die Klosterstraße heute schon eine Tempo-30-Zone und eine Anliegerstraße ist, muss dies für die Fahrradstraße nicht mehr extra eingerichtet werden“, sagte Rakel. An den Seiten der Fahrbahn soll es Aufpflasterungen zur Verkehrsberuhigung geben. Eine Sperrung für den Durchgangsverkehr ist laut Britta Kwakkel vom Bauamt der Stadt nicht möglich, da die Nachbarn auf niederländischer Seite dies nicht wollten.

Wunsch nach Dunkelampel

Auch die Einfahrt von der L42 in die Klosterstraße soll neu gestaltet werden – vor allem für Radfahrer. Wunsch von Planer und Stadtverwaltung ist es, nördlich der Einmündung eine Dunkelampel zu installieren, damit Radfahrer die Landesstraße gefahrlos überqueren können. Ein neuer Radweg soll dann entlang der Abbiegespur für Autos führen. Auch neue Bushaltestellen sind geplant. Ob eine Ampel dort aufgebaut werden darf, muss allerdings noch mit dem Landesamt für Straßenbau in Lingen abgestimmt werden. Britta Kwakkel stellte dafür aber eine eher schlechte Prognose: „Wir kommen nicht auf die nötige Zahl an Übergängen, um eine Ampel dort zu rechtfertigen.“

Busparkplätze vor Schule

Zu guter Letzt soll noch die Parksituation an Kloster und Missionsgymnasium umgekrempelt werden. Es werden neue Busparkplätze eingerichtet sowie ein Wendeplatz. Zudem fallen die Stellplätze an der Straße vor dem Kloster weg, Ersatzplätze sind aber auch eingeplant.

Kostenplanung

Die Neugestaltung der Bushalteplätze wird vom Bistum, dem Träger des Missionsgymnasiums, bezahlt. Die übrigen Arbeiten – inklusive Aufstellen der Ampel – sollen rund 426.000 Euro kosten. „Der Untergrund ist bei solchen Maßnahmen oft ein Risiko für Kostensteigerung. Für die Klosterstraße haben wir da schon ein Gutachten und müssen nicht mit hohen Mehrkosten rechnen“, sagte Britta Kwakkel. Förderanträge seien gestellt, der Beginn der Arbeiten hinge auch von der Freigabe der Gelder ab.

Halbseitige Sperrung

Circa ein Jahr sollen die Bauarbeiten dauern. Die Klosterstraße wird dann halbseitig gesperrt, sodass Kloster und Missionsgymnasium weiter zu erreichen sind. Wenn der neue Busbahnhof gebaut wird, soll der Schulverkehr über den Bardeler Weg sowie den Nordkamp geleitet werden.