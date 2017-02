Rathaus in Schüttorf soll barrierefrei werden

Schüttorf. Das Schüttorfer Rathaus soll einen barrierefreien Zugang erhalten. Außerdem soll in der Samtgemeinde ein Beirat für Menschen mit Behinderung eingerichtet werden. Das geht aus zwei Anträgen der Gruppe CDU/Schüttorfer Liste hervor. Die Finanzmittel für beide Anträge wurden am Mittwochabend bei der Sitzung des Finanzausschusses der Samtgemeinde einstimmig in den Haushalt für das Jahr 2017 aufgenommen: 5000 Euro sind für die Planungskosten für den barrierefreien Zugang vorgesehen, 3100 Euro soll der zu gründende Behindertenbeirat erhalten. Nach der Sommerpause, so Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus, solle die Planung zum barriefefreien Rathauszugang angegangen werden.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder auch bei der Verabschiedung des Gesamthaushaltes. Der Ergebnishaushalt weist dabei ein Volumen von 8.117.400 Euro auf, mit einem Überschuss von 67.400 Euro. Dieser verringerte sich durch die Bewilligung der beiden Anträge auf 59.300 Euro. An Schulden wird der Haushalt rund 7.668.000 Euro aufweisen – rund 172.000 Euro mehr Schulden als zu Jahresbeginn. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 495,26 Euro.

Die Samtgemeinde finanziert sich größtenteils aus der Samtgemeindeumlage (4.600.000 Euro). Da die Steuerkraft der Landgemeinden steigt, gibt es weniger Schlüsselzuweisungen vom Land. Waren es 2016 noch 1.900.000 Euro an Schlüsselzuweisungen, werden 2017 nur etwa 976.000 Euro sein. Dafür muss die Samtgemeinde Schüttorf weniger Umlage an den Landkreis zahlen: 850.000 Euro anstatt 438.000 Euro.

Kämmerer Gerhard Verwold stellte die Ansätze und Investitionen vor. So sind 60.000 Euro für den Einbau eines Fahrstuhls an der Oberschule vorgesehen. 7000 Euro sollen für die Dachsanierung am Gebäude Schulze-Holmer ausgegeben werden, 150.000 Euro für Mietzahlungen. Hier geht es um angemietete Wohnungen für Asylsuchende. Die Kosten werden jedoch vom Landkreis erstattet. 196.500 Euro sind Planungskosten, davon sind 79.000 Euro Erstattungen. 120.000 Euro sollen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen ausgegeben werden, zuzüglich Rückstellungen. 40.000 Euro sind vorgesehen für Ingenieurleistungen für Planungen zur Einführung einer Regenwassergebühr.

Für die Grundsanierung des „Blauen Traktes“ an der Oberschule sollen 717.000 Euro investiert werden, 76.000 Euro sind für die Erneuerung von zwei Fachklassenräumen vorgesehen (im Vorjahr waren bereits 100.000 Euro veranschlagt gewesen). Ein großer Posten ist für die Sanierung der Grundschule auf dem Süsteresch vorgesehen (645.000 Euro). 119.700 Euro werden für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Verwaltung, Schulen und Ortsfeuerwehren investiert, 55.000 Euro für einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Ortsfeuerwehr Schüttorf. Für die Erneuerung der Bahnhofstraße in Isterberg stehen 100.000 Euro bereit, 125.000 Euro beträgt die zweite Rate des Zuschusses an die reformierte Kirchengemeinde für einen Anbau an die Friedhofskapelle. 46.000 Euro soll in den Ausbau des Breitbandnetzes in der Samtgemeinde investiert werden. Für eine Umbaumaßnahme am Feuerwehrhaus Schüttorf sind 30.000 Euro bereitgestellt, für Planungskosten zum Umbau der Bahnhofstraße im Zusammenhang mit der Wiederbelebung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sind 25.000 Euro eingeplant. Ebenfalls 25.000 Euro sollen für die Erneuerung der Fahrradständer am Freiband ausgegeben werden, die gleiche Summe ist für den Umbau des Haltepunktes Quendorf (ebenfalls wegen des SPNVs) eingeplant. 175.000 Euro sollen für verschiedenen Baumaßnahmen am Regenwasserkanalnetz ausgegeben werden, 10.000 Euro für die Co-Finanzierung von zwei Leaderprojekten in der 2. Förderperiode.