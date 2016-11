„Revolverheld“ spielt unplugged vor 4000 Fans

Lingen. Cello, Trompeten und Geigen – mit ungewohnt ruhigen Klängen bespielte am Freitagabend die deutsche Rockband „Revolverheld“ die Bühne der Emslandarena in Lingen. Vor mehr als 4000 Zuschauern spielte die Hamburger Band ein Set aus 18 Songs in der ausverkauften Halle.

„Unplugged in drei Akten“

Im Gegensatz zu ihrem Auftritt vor zwei Jahren im Emsland hat „Revolverheld“ dieses Mal Akustik-Versionen ihrer bekannten Hits wie „Freunde bleiben“ oder „Ich lass für dich das Licht an“ mitgebracht. Bereits seit April 2015 ist die Band mit ihrer „MTV Unplugged in drei Akten“-Tour in Deutschland unterwegs. Nachdem der Frontsänger Johannes Strate im März krank geworden war und der Auftritt abgesagt werden musste, konnten „Revolverheld“ nun ihr Konzert in Lingen nachholen.

Ein Abend unter Freunden

Und der Abend enttäuschte nicht: Nach einer einstündigen Einstimmung der Vorband „Julian le Play“ waren die Hamburger Jungs dran und spielten die ersten fünf Lieder auf einer kleinen Bühne in der Mitte der Halle. Es war ein Abend unter Freunden, denn das Publikum sang jedes Lied gemeinsam mit „Revolverheld“. Und auch in den kurzen Pausen zwischen den Liedern waren Johannes Strate und seine Bandkollegen sympathisch, erzählten von den Entstehungen ihrer Songs oder machten Witze.

Nach zweieinhalb Stunden, vielen verschenkten Plektren und lustigen Momenten war der Abend für Band und Fans vorbei. Mit „Danke Lingen, dass ihr hier ein halbes Jahr auf uns gewartet habt“, hatte Johannes Strate das Publikum begrüßt – und am Ende des Abends wusste wohl jeder im Publikum, warum er gerne so lange auf dieses Konzert gewartet hatte.