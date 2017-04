Rezension: Bob Dylan begeistert in Lingen

Lingen. Bob Dylan kommt auf die Bühne, setzt, nein: stellt sich ans Klavier, und los geht der Abend mit „Things Have Changed“. Dunkler Drive, ein bisschen Slide-Gitarre, Dylans dunkle, raue Stimme, und das alles im angenehm halbdunklen Bühnenlicht. Nach dem Song schrabbelt die Band ein bisschen weiter, dann der zweite Song „To Ramona“. Keine Begrüßung, keine Moderation – zwischen seinen Songs ist Bob Dylan der große Schweiger.

Karte

Feines Konzert für 3450 Besucher

Wenigstens aber steht fest nach diesem Konzert in der Emslandarena: Bob Dylan ist kein Phantom. Im Gegenteil: Er ist zwei Stunden präsent. Im schwarzen Anzug mit Goldbesatz steht er da, der kreisrunde weiße Hut sitzt fast auf den Augenbrauen; die „Never Ending Tour“ hat ihn nach Lingen geführt: Ein Coup für die Arena; ein feines Konzert für 3450 Besucher. „Sold out“ und „Ausverkauft“ steht auf den Dylan-Plakaten in den Arena-Türen .

Dylan singt „Highway 61 Revisited“, und man hört dem satten Bluesrock seine 52 Jahre nicht an. Kurz darauf singt er eines seiner Frank-Sinatra-Covers, „Why Try To Change Me Now“: Die Band swingt leise, die Slide-Gitarre wimmert zart, und Dylan steht auf der Bühne, breitbeinig, das Mikrofon samt Ständer in der Hand. Aber jenseits seines Gesangs sagt er kein Wort. Kein Blick ins Publikum, kein Lächeln.

Rätselhafter Höhepunkt: „Desolation Row“

Kein Lächeln? Bei „Duquesne Whistle“ scheint sich sogar Dylan selbst von seinem eigenen Gute-Laune-Song anstecken zu lassen und lächelt mal leise während eines Gitarrensolos. Danach drückt er die Freude aber gleich wieder in den Keller mit einem düsteren „Love Sick“, und manchmal klingt seine Stimme tatsächlich, als habe er mit Reißnägeln gegurgelt. Doch egal was er macht: Der 75-Jährige klingt in jedem Moment echt, und was er auf der Bühne präsentiert, hat höchstes Niveau. Und die Show ist perfekt aufgebaut: Höhepunkt ist das rätselhafte „Desolation Row“; Dylan und seine Band spielen es als pulsierenden Bluesrock.

Nach anderthalb Stunden endet das offizielle Programm mit einer weiteren Cover: „Autumn Leaves“ swingt leise und melancholisch mit Besen und Kontrabass; dann gibt es für begeisterten Applaus zwei Zugaben. Und sogar „Blowin‘ in the Wind“ hat Dylan aufgepeppt und damit unterstrichen, wie Zeitlos die Fragen sind, die Dylan bereits 1963 gestellt hat. Dann „Ballad Of A Thin Man“ als letztes Stück des Abends: Danach stellt sich Dylan tatsächlich dem Applaus und den Blicken des Publikums. Dylan: cool und unnahbar. Das Publikum: begeistert. So kommt jeder auf seine Kosten.