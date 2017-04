Richtfest für Tagespflege in Veldhausen

Veldhausen. Die Freude war den Mitarbeiterinnen der Diakonie-Station Neuenhaus, den Handwerkern und Vertretern aus der Politik anzusehen. Sie feierten gemeinsam das Richtfest des Um- und Neubaus „Treff am Mühlenpark“ an der Schubertstraße. An das ehemalige Gemeindehaus der FeG erinnert nur noch der Eingangsbereich, denn die Handwerker haben die Planungen von Architekt Heinrich Lambers aus Osterwald schnell umgesetzt und dabei ganze Arbeit geleistet.

Zimmermann Frank Hesselink von der Firma „KonzeptBau“ aus Emlichheim erklomm über das Gerüst den First. Er rief kurz und bündig: „Dieses Haus besteht aus Holz und Stein, so muss es sein.“ Sein Kollege Polier Karsten Gellink hob mit ihm das Glas und trank auf das Wohl des Bauherrn und alle, die in dem Haus ein- und auskehren werden. Die Gläser warfen sie zu Boden, damit sie zerbrachen. „Das bringt Glück für alle“, sagte Frank Hesselink.

Brücke zum Mühlenpark geplant

Lob und Anerkennung sprach der Geschäftsführer der Diakonie-Station Neuenhaus Manfred Gellink allen Beteiligten aus. „Nachdem das Gemeindehaus an uns übergeben worden war, hat unser Team umgehend die Planungen aufgenommen, um an dem Standort Schubertstraße eine Tagespflegeeinrichtung zu verwirklichen“, erklärte Manfred Gellink, der auch Pastor Fritz Baarlink, den Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, begrüßte.

Das Projekt biete aus der Sicht des Leitungsteams der Diakonie-Station um Pflegedienstleiterin Johanne Raben viele Vorteile, sagte Manfred Gellink und zählte auf: „Dazu gehört unter anderem ein Bestandsgebäude, das ohne große Umbauten genutzt werden kann. Mit 1700 Quadratmetern bietet das Grundstück nicht nur eine ausreichende Fläche für einen Anbau, sondern ebenso für Parkplätze. Ein ansprechender Außenbereich mit Gehwegen, Verweilmöglichkeiten, einem Hochbeet und einer Brücke zum attraktiven Mühlenpark werden für schöne Tage im ,Treff am Mühlenpark‘ sorgen.“

„Die Tagespflegeeinrichtung soll im Spätsommer eröffnet werden und sich durch eine sehr attraktive Innengestaltung auszeichnen. Die Einrichtung der unterschiedlichen Räume, die eine Gesamtfläche von 391 Quadratmetern haben werden, wurde von einer branchenerfahrenen Innenarchitektin geplant. Sie soll unterschiedliche Nutzergruppen der Einrichtung gezielt ansprechen. Die geplanten 20 Plätze sollen nicht nur für sehr pflegebedürftige Besucher attraktiv sein, sondern auch für Menschen mit nur geringem Pflegebedarf“, meinte der Geschäftsführer.

Vorhaben kostet rund 750.000 Euro

Das Bauvorhaben sei bislang im Kosten- und Zeitplan geblieben. Die Diakonie-Station betrachte die neue Tagespflege in Veldhausen als Einrichtung der Daseinsvorsorge und als Teil der modernen Infrastruktur, wie sie heute aufgrund der demographischen Entwicklung erforderlich sei, erklärte Manfred Gellink und sagte: „Die mit dem Pflegestärkungsgesetz II geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen erleichtern Menschen mit einem Pflegegrad den Besuch einer Tagespflege. Dem dahinterstehenden politischen Wunsch nach einer größeren Rolle der Tagespflege in der pflegerischen Versorgung älterer Menschen soll mit der neuen Tagespflege für Veldhausen Rechnung getragen werden.“

Architekt Heinrich Lambers erläuterte beim Richtfest: „Wir hatten bei den Erdarbeiten ein kleines Problem und etwas Boden ausgetauscht. Sonst ist aber bisher alles dank der ausgezeichneten Arbeit der Handwerker reibungslos verlaufen. Wir hoffen, dass dies auch bis zur Fertigstellung so bleibt.“ Gellink ergänzte, dass sich die von der Diakonie-Station veranschlagten Gesamtkosten für das Projekt bei rund 750.000 Euro bewegten. Sie würden ohne Zuschüsse finanziert. Manfred Gellink lud nach dem offiziellen Teil alle Anwesenden zum Richtschmaus ein.