Rudolf Seiters stellt seine Autobiografie vor

Nordhorn. Als ganz besonderen Gast konnte Volkshochschulleiter Tobias Pischel am vergangenen Donnerstag den ehemaligen Bundesinnenminister Rudolf Seiters zu einem Vortrag im GN-Forum „Wissen aktuell“ begrüßen. In einer Mischung aus Vortrag und Lesung stellte Seiters einem recht zahlreich erschienenen Publikum seine jüngst erschienene Autobiografie „Vertrauensverhältnisse“ vor.

Für viele der Zuhörer ist der einstige CDU-Politiker ein alter Bekannter. Denn seine politische Karriere im Deutschen Bundestag begann 1969 mit dem Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis Emsland/Grafschaft Bentheim. Ein Mandat, das Seiters über mehrere Legislaturperioden mit jeweils über 60 Prozent der Erststimmen erringen konnte, bis er aufgrund einer Änderung der Wahlkreiszuschnitte ab den 1980er-Jahren – ebenso erfolgreich – im Wahlkreis Nördliches Emsland / Leer kandidierte.

Mit einigem Understatement schilderte Seiters die Stationen seines politischen Aufstiegs: Bereits 1971 wurde er mit 34 Jahren zum bis dato jüngsten Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Immer in Nachfolge von Wolfgang Schäuble wurde er 1984 erster parlamentarischer Geschäftsführer, 1989 unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl zum Kanzleramtsminister, von 1991 bis 1993 zum Bundesinnenminister. In den 1990er-Jahren folgten Ämter als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Vizepräsident des Deutschen Bundestages.

Nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik übernahm Seiters etliche ehrenamtliche Aufgaben. So wurde er im Jahre 2003 einstimmig zum Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes gewählt. Ein Amt, das den heute 78-Jährigen jüngst in die riesigen Lager der aus Syrien geflüchteten Menschen im Libanon und in Jordanien führte. Ein Hilfswerk, das Seiters neben vielen anderen wie Johannitern, Maltesern, Caritas und Arbeiterwohlfahrt als „Symbol für Menschlichkeit und Solidarität“ bezeichnete. Aus seinem prallen politischen Leben erzählte Rudolf Seiters im Verlauf des Abends denn auch nur einige herausragende Episoden.

So stand er als Kanzleramtsminister am 30. September 1989 mit Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Botschaft in Prag und verkündete den rund 5000 Botschaftsflüchtlingen aus der DDR die Nachricht von der möglichen Ausreise in die Bundesrepublik. Für ihn eine unvergessliche Nacht. So erlebte er die Öffnung der Mauer am 9. November 1989 als Mitglied einer von diesem Ereignis völlig überraschten Bundesregierung in Bonn. Ein Tag, an dem Seiters am Nachmittag seinen Büroleiter mit den Worten „Heute passiert nichts mehr…“ frühzeitig zur Feier eines Kindergeburtstags entlassen hatte. Ein Tag, an dem Wolfgang Schäuble in abendlicher Kanzlerrunde die vom Regierungssprecher Eduard Ackermann überbrachte Nachricht von der Grenzöffnung mit der spontanen Reaktion quittierte: „Ackermann, Alkohol im Dienst ist verboten“. Im Rückblick auf den gesamten Prozess der Deutschen Einheit kreist Seiters um das Stichwort „Vertrauen“. Nicht zuletzt dem in vielen Jahren aufgebauten Vertrauensverhältnis zwischen Kanzler Kohl und Francois Mitterand, George Bush Senior und Michail Gorbatschow sei zu verdanken, dass die Wiedervereinigung inmitten Europas friedlich gestaltet werden konnte.

Vertrauen sei eine zentrale Kategorie in der politischen Arbeit wie im menschlichen Miteinander. Kein Wunder, dass Seiters den Fortbestand der Europäischen Union als solidarische Wertegemeinschaft beschwor und seine Zuhörer dazu aufrief „als Europäer zusammenzurücken und die Welt nicht Putin, Trump, Erdogan und den Chinesen zu überlassen“.

Sein Vortrag endete mit einer fast minutiösen Schilderung des Geschehens um den bei einem GSG9-Zugriff auf dem Bahnhof Bad Kleinen 1993 ums Leben gekommenen Wolfgang Grams, eines RAF-Terroristen der 3. Generation. Auf das schwer aufzuklärende Geschehen reagierte Seiters nur wenige Tage später mit seinem Rücktritt, der auch vom politischen Gegner wie in der gesamten bundesdeutschen Presse als überaus honorig gewertet worden sei.