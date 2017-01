Rückblick: Die HSG und ihre Weihnachtsspiele

Nordhorn . Es war der „süßeste Sieg des Jahres“, wie die Grafschafter Nachrichten nach dem Heimspiel titelten: Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen hatten am 26. Dezember des vergangenen Jahres in Lingen das traditionsreiche Derby gegen den TV Emsdetten mit 28:26 gewonnen. In dieser Saison bestreiten die HSG-Handballer wieder am 2. Weihnachtstag ein Heimspiel in Lingen: Um 17 Uhr ist der Dessau-Roßlauer HV zu Gast.

In der 1. und 2. Bundesliga haben Handballspiele rund um die Weihnachtsfeiertage eine lange Tradition: Ehe es im Januar in eine längere Liga-Pause wegen der WM bzw. EM geht, wird in der Regel bis kurz vor Silvester um Punkte gespielt. Die HSG war seit dem Bundesliga-Aufstieg 1999 bislang fünf Mal direkt am 2. Weihnachtstag gefordert:

Karte

Weihnachten 2005: Es war ein Weihnachts-Thriller, allerdings mit einem glücklichen Ende für die HSG. Vor 2900 Zuschauern im Euregium besiegte die damalige Bundesliga-Mannschaft von Trainer Ola Lindgren Frisch Auf Göppingen mit 28:27. Der strahlende Held war der schwedische Linksaußen Matthias Franzen, der kurz vor Schluss den letzten Treffer erzielte. Nach der Hinrunde belegten die Nordhorner den fünften Tabellenplatz.

Weihnachten 2006: Auch wenn den HSG-Handballern in der Spielzeit 2006/07 die beste Hinrunde seit dem Bundesliga-Aufstieg gelang: Der THW Kiel war am 2. Weihnachtstag eine Nummer zu groß. Der deutsche Meister war der HSG im ausverkauften Euregium in jeder Hinsicht überlegen und gewann mit 37:29. Vielleicht lag es auch daran, dass neben Holger Glandorf auch Piotr Przybecki und Matthias Franzen verletzt fehlten. Bester Werfer war Jan Filip (7/2 Tore).

Weihnachten 2007: Mit dem Aufsteiger aus Berlin hatten Peter Gentzel und Co. keine großen Probleme. Das Euregium war erneut ausverkauft, als die HSG-Handballer am 26. Dezember 2007 die Füchse mit 36:30 besiegten. Damit blieben sie seit einem Jahr daheim ungeschlagen. Weniger zufrieden mit dem Weihnachtsspiel war Frank Schumann: Er trug damals das Trikot der Berliner Füchse.

Weihnachten 2012: Nach einigen Jahren ohne Heimspiel am Weihnachtstag war in der Zweitliga-Saison 2012/13 die SG Leutershausen im Euregium zu Gast. Der Tabellenletzte zog nur 1250 Zuschauer an, diese sahen aber ein unerwartet dramatisches Duell – und einen Nordhorner Geniestreich, der die Partie entschied: Mit einem Kempa-Tor in allerletzter Sekunde auf Pass von Bobby Schagen sicherte Nils Meyer der HSG Nordhorn-Lingen den 31:30-Erfolg. Die Truppe ging als Tabellenvierter in die Winterpause.

Weihnachten 2015: Ein Derbysieg gegen Emsdetten ist für die HSG und ihre Fans immer schön, nach dem 28:26 am 26. Dezember 2015 in Lingen war aber vor allem die Erleichterung groß: Das Zwei-Städte-Team beendete eine Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen – und das vor der imposanten Kulisse von 3150 Zuschauern in Lingen. Beide Teams gingen ans Limit. Nicky Verjans sah in der 56. Minute die Rote Karte.

Weihnachten 2016: Am 2. Weihnachtstag ist Dessau-Roßlau zu Gast – und wie schon im Vorjahr darf die HSG auf eine große Unterstützung des Publikums hoffen. Immerhin werden bereits die Sitzplatzkarten knapp.