Rückklick: Verkehrsknotenpunkt früher und heute

Als Ulla Hellendoorn 1954 in Bentheim die Kreuzung der damaligen Bundesstraße 65 (Rheiner Straße) mit Wilhelmstraße und Gildehauser Straße fotografierte, da ging es dort noch ruhig und gemütlich zu. Inzwischen befindet sich hier einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt, der täglich von mehr als 10.000 Fahrzeugen passiert wird.

Jürgen Lüken hat die Kreuzung gut 60 Jahre später noch einmal aus exakt derselben Perspektive fotografiert. Im Zentrum des Bildes steht damals wie heute der Gasthof Berkemeyer. Die abgeflachte Hausecke bildete früher den Eingang zur ebenfalls von der Familie betriebenen Bäckerei (bis 1962) und einer Kolonialwarenhandlung (bis 1973). Der Umbau erfolgte zwischen 1973 und 1975.

Beide Fotografen standen mit dem Rücken zu einer weiteren Gaststätte – früher „Lenzing“, heute „Tonino“. Und auf dem aktuellen Foto ist links ein drittes Restaurant direkt an der heutigen Landesstraße 39 zu sehen: „Antalya“.

Hofstelle verschwindet

Am rechten Bildrand ist die Mauer des Hofes Schulte-Kolthoff zu erkennen. Dort hatte es 1978 gebrannt, anschließend konnte der Hof nicht wieder aufgebaut werden. 2016 hat schließlich nach langjährigen Verhandlungen die städtische Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) die Hofstelle gekauft. Das Gebäude wird abgerissen und der Ferienpark besser an die Innenstadt angebunden. Auf dem rund drei Hektar großen Gelände sollen zudem etwa 25 Bauplätze für Einfamilienhäuser entstehen, weiterhin ein Grundstück für ein Mehrfamilienhaus und eines für eine soziale Einrichtung. Außerdem denken die Planer über etwas nach, was 1954, als Ulla Hellendoorn dort fotografierte, noch nicht erforderlich war: Schallschutzmaßnahmen.

