Rührung in Israel über Händehalten von Melania und Israels First Lady

Jerusalem.dpa Ein Bild von Melania Trump und der Frau des israelischen Staatspräsidenten, die bei einem Empfang Hand in Hand gingen, hat in Israel für Rührung gesorgt. Das Verhalten der beiden Frauen sei in sozialen Netzwerken sehr positiv aufgenommen worden, berichtete die israelische Zeitung „Haaretz“. Die Bilder zeigen Melania und Nechama Rivlin bei der Ankunft in der Präsidentenresidenz in Jerusalem. Die Frau des US-Präsidenten hält mit freundlich-besorgtem Blick die Hand der älteren Dame, die wegen einer Lungenkrankheit immer ein Sauerstoffgerät bei sich tragen muss.