Rund 500 Besucher bei „Schüttorf Rocks“

Schüttorf. Mehr als zehn Stunden wurde rund um Weihnachten im Schüttorfer Jugendzentrum „Komplex“ gerockt. Bereits zum 23. Mal ging am 26. und 27. Dezember das Indoor-Musikfestival „Schüttorf Rocks“ über die Bühne. Somit gehört das zweitägige Musikfestival, bei der vor allem Bands aus der Region ihr Publikum finden, zu den traditionsreichsten Veranstaltungen seiner Art. In diesem Jahr waren allerdings weniger Traditionalisten unterwegs als in den vergangenen Jahren. Rund 500 Besucher machten sich an den beiden Tagen auf den Weg ins Schüttorfer Jugendzentrum, um Musik zu hören, Freunde und Verwandte auf der Bühne zu unterstützen oder um zwischen den Jahren in der Teestube bei Bier und Erdnüssen alte Bekannte wieder zu treffen. „In diesem Jahr lag der Termin relativ ungünstig. Viele müssen zwischen Weihnachten und Silvester arbeiten“, nannte „Komplex“-Leiter Frieder Heckmann angesichts der Konzerttage am Montag und Dienstag einen möglichen Grund für das geringere Publikumsinteresse.

Auf der Bühne wurde wie in den vorangegangenen Jahren musikalisch eine große Vielfalt geboten. Härtere Klänge waren ebenso zu hören, wie Rock, Pop und Singer-Songwriter-Qualitäten. Insgesamt waren an den beiden Tagen zwölf Bands zu hören, denen allen die Freude und der Spaß anzumerken waren, sich vor Publikum präsentieren zu können.

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag machte „Inken Kohla und Band“ den Auftakt. Die junge Musikerin aus Schüttorf, die vor wenigen Wochen beim Konzert von Nick Howard im „Komplex“ noch als Solosängerin aufgetreten war, hatte diesmal eine kleine Band mit auf der Bühne. Entstanden war die Kombination im Rahmen der „Jam-Sessions“, die regelmäßig am letzten Freitag des Monats in der Teestube des Jugendzentrums stattfinden. Bei den melodischen Cover-Versionen zeigten Kohla und Co. ihr Potenzial. Anschließend sorgten „Booh!“ aus Rheine und die Band „V.I.Pivo“ aus Emsbüren für rockige Unterhaltung. Die Emsländer hatten zusätzlich aber auch noch Rap-Stücke in ihrem Repertoire. Anschließend erinnerte die Formation „Ana“ mit treibenden Gitarrenrhythmen an den Rockmusikstil des Grunge. Dabei zeigte der junge Morris Galley als Frontmann sein großes Potenzial. In eine andere Richtung ging anschließend der Auftritt von „Hart“. Die Band mit Keyboarder, Schlagzeuger, Gitarristen und Bassist verzichte ganz Gesang und nahm die Besucher mit auf eine sphärische Musikreise. Auf die Faktoren Musik und Entertainment setzte im Anschluss die Formation „Gilderoy“. Florian Wintels und Marcel Grosser und Jan Sluiter haben neben den „Redphones“ ein zweites Bandprojekt. Dabei zeigt das Trio regelmäßig, dass es nicht nur seine Instrumente beherrscht, sondern auch die Klaviatur der Ironie wie der Zusatz „Die schönste Band der Welt“ unterstreicht. Am Ende des ersten Abends von Schüttorf Rocks betrat mit „Diversity of Alternation“ eine Band die Bühne, die sich aus der Konzertinitiative des Unabhängigen Jugendhauses in Bad Bentheim gegründet hat und mit Klängen aus dem Rock-Pop zu überzeugen wusste.

Genauso bunt ging es auch am zweiten Tag von Schüttorf Rocks weiter. Die ersten Bands des Abends litten allerdings ein wenig darunter, dass die Besucher am zweiten Tag traditionell erst später im Jugendzentrum aufschlagen. Die „Dead Motherfroggers“ aus Bad Bentheim eröffneten den Abend mit rockigen Cover-Versionen. Anschließend sorgte „On Probation“ aus Osnabrück mit der gebürtigen Schüttorferin Dini de Vries als Sängerin für den ersten Höhepunkt des Abends. Mit viel Spielfreude und melodischen Klängen eroberte sich „On Probation“ sein Publikum. Auf Rockparty ist der Stil von „Drachenfelz“ ausgelegt. Das funktionierte angesichts des großen Abstands der Besucher zur Bühne allerdings nicht optimal. Auf viel Bühnenerfahrung kann die Band „Memories Of Fake“ zurückblicken, die auch bei Schüttorf Rocks seit Jahren regelmäßig mit dabei sind. Die Energie von Frontmann Michael Sünker zündete auch am Dienstagabend wieder. Als Abschluss des zweitägigen Musik-Festivals haben sich in den vergangenen Jahren „The Redphones“ etabliert – und das funktionierte auch diesmal ganz hervorragend.

Während der große Saal im „Komplex“ während des gesamten Abends nur spärlich besucht war, füllte sich der Raum beim Auftritt des „Headliners“ aus der Obergrafschaft schlagartig. Die „Redphones“ genossen diese Aufmerksamkeit und zahlten sie mit einem ebenso energiegeladenen wie amüsanten Auftritt zurück. 15 Songs plus Zugaben und Sidekicks sorgten dafür, dass zum Finale von „Schüttorf Rocks“ noch einmal richtige Festival-Stimmung aufkam. Getreu dem Motto: Das Beste zum Schluss.