Rund 600 Konfirmanden kommen nach Nordhorn

Nordhorn.gn Der 9. Konfirmandentag des Kirchenkreises Emsland-Bentheim, der am Donnerstag im Kloster Frenswegen in Nordhorn stattfindet, steht wie Vieles in diesem Jahr im Zeichen des Reformationsjubiläums. Erwartet werden rund 600 Konfirmanden aus den lutherischen Gemeinden von Papenburg bis Schüttorf und etwa 150 Teamer, Pastoren, Diakone. Damit ist der Konfirmandentag im Westen der Landeskirche einer der größten innerhalb Niedersachsens.

Auch dieses Mal hat sich das Team um Kirchenkreisjugendwart Waldemar Kerstan (Meppen) und Pastorin Christa Olearius (Kloster Frenswegen) eine besondere Aktion ausgedacht: Die gesamte Bibel soll von 600 Konfirmanden und etwa 150 Mitarbeitenden, Pastoren und Diakonen in etwa zwölf Minuten gelesen werden. Somit werden dann 738.765 Wörter im Innenhof des Kloster ausgesprochen und zu hören sein.

Karte

Martin Luther hat die Bibel aus griechischen, lateinischen und hebräischen Schriften übersetzt, damit alle Deutschsprachigen es damals selbst lesen konnten. Dazu regte er ein Schulsystem an, in dem auch jeder das Lesen lernen konnte. Nun wird beides zusammengefügt. Schülerinnen und Schüler lesen als Konfirmand im ersten Unterrichtsjahr nicht nur für sich, sondern laut, für alle hörbar. Vom Schöpfungsauftrag des Menschen, über die Zehn Gebote, das Hohelied der Liebe bis zum Doppelgebot der Liebe von Jesus und der Apokalypse des Johannes.

Der Programmablauf:

9 bis 10.30 Uhr: Ankunft im Kloster, Bühnenprogramm im Innenhof.

10.30 Uhr: Andacht „Wir müssen reden mit Bibelrekordleseversuch“.

11.15 bis 12 Uhr: Bibelarbeit in Kleingruppen.

12 Uhr: Mittagessen.

13 Uhr: Markt der Möglichkeiten – mit Fußballturnier, Speedminton, Bubble-Soccer, Konfi-Café (ausgerichtet von Schülern der BBS Gesundheit und Soziales, Nordhorn), Musik, Chill-Zone, Jurte mit Lagerfeuer, Schmuckworkshop, Taschen bemalen, Kletterwand, Kistenklettern, Slacklines etc.

15.15 bis 16 Uhr: Siegerehrung und Musik, Abschlussandacht, Reisesegen.