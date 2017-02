SC Union: Leverkusen reist als Tabellenzweiter an

Emlichheim . Es sind noch nicht viele Spiele, die die Volleyballerinnen aus Leverkusen in dieser Zweitliga-Saison verloren haben. 2:3 gegen den Tabellenführer Köln, 2:3 gegen den Dritten Stralsund – und 2:3 gegen den SC Union Emlichheim. „Das war ein Tag, an dem alles geklappt hat“, erinnert sich SCU-Trainer Michael Lehmann gerne an den 26. November, „wir sind am Ende in einen richtigen Spielrausch gekommen.“ Am Sonntag steht um 16 Uhr das Rückspiel in der Vechtetalhalle an. Lehmann weiß: „Leverkusen wird noch eine Rechnung mit uns offen haben.“

Allerdings ist die Mannschaft des TSV Bayer auch ohne diese besondere Motivation ein nur schwer zu schlagender Gegner – wie immer in den vergangenen Jahren. „Wenn Leverkusen in den Angriff kommt, dann hat jeder Gegner wenig Chancen“, sagt Lehmann. Im Hinspiel in der Smidt-Halle direkt neben der „Bayarena“ gelang es seinen Spielerinnen, mit starken Aufschlägen viel Druck zu erzeugen. „So konnte Bayer sein Spiel nicht aufziehen“, meint Lehmann. Großes Risiko beim Aufschlag, dazu aber die Fehlerquote minimal halten – diese Kombination wünscht sich der Coach auch für Sonntag, denn: „Wir haben nichts zu verlieren.“

Nach zuletzt zwei guten Spielen in Münster und gegen Hamburg mit insgesamt vier Punkten hat sich die Tabellensituation für den SC Union zwar etwas verbessert, allerdings fehlen wohl noch ein paar Punkte, um auch nächste Saison in der 2. Liga antreten zu können. Und das Programm des SCU in den nächsten Wochen hat es in sich: Nach dem Leverkusen-Spiel geht es in zwei Wochen erst zum ebenfalls noch nicht gesicherten TV Gladbeck (11. März), einen Tag später ist der Dritte Stralsund zu Gast in Emlichheim. „Das ist ein superschweres Programm“, weiß Lehmann. Und deshalb geht er nicht davon aus, dass nach diesen Partien die Abstiegsfrage geklärt ist – auch wenn es ihm sehr gut passen würde. Schließlich steht danach wegen der Jugend-EM in den Niederlanden (mit der Emlichheimerin Pia Timmer“ eine fünfwöchige Zweitliga-Pause an, ehe der SCU seine letzten beiden Spiele austrägt. „Es wäre schön, wenn wir in dieser Phase keinen Druck mehr hätten“, betont Lehmann, der am Sonntag seinen kompletten Kader zur Verfügung hat, auch wenn angeschlagene Spielerinnen wie Pia Timmer und Jolanta Kelner derzeit nur eingeschränkt trainieren.