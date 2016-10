SC Union feiert 3:0-Erfolg in Schwerin

Schwerin. Gerade einmal 66 Minuten haben die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim benötigt, um im Auswärtsspiel beim VC Olympia Schwerin den ersten Saisonsieg einzufahren. Sie setzten sich am Sonnabend gegen die junge Mannschaft des Bundesstützpunkts mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:6) durch. „Wir sind froh über diesen Erfolg. Er war nicht so eindeutig, wie es das nackte Ergebnis vermuten lässt“, sagte Trainer Michael Lehmann. Ein starkes Spiel zeigte Ina Gosen, die nicht nur durch ihre Aufschläge überzeugte.

In den ersten beiden Sätzen hielten die Schwerinerinnen gut mit gegen das SCU-Team und hielten die Durchgänge bis in die Endphase offen. Dann aber machten die Emlichheimerinnen jeweils die wichtigen Punkte: Im ersten Abschnitt zogen sie von 20:18 über 23:18 auf 25:21 davon; im zweiten Satz fiel die Entscheidung, als der SCU bei einem 18:19-Rückstand drei Punkte in Folge machte und seine 21:19-Führung über 23:20 auf 25:20 ausbaute.

Viel deutlicher verlief dann der letzte Satz – auch weil Ina Gosen eine überragende Aufschlagserie hinlegte. Von 5:4 zogen die Niedergrafschafterinnen auf 23:5 davon. „Ina hat immer weiter druckvoll aufgeschlagen. Bei Schwerin klappten die ersten Annahmen nicht, danach ging bei ihnen dann gar nichts mehr“, sagte Lehmann. Schon in den ersten Sätzen war Mittelblockerin Gosen mit vielen guten Aktionen am Netz aufgefallen. Aber die ganze Mannschaft, bei der Libera Jana Oudehinkel ihr Zweitliga-Debüt feierte, zeigte ein gute Leistung. „Ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass sie hier um jeden Preis gewinnen will“, meinte der Trainer.