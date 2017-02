SCU gewinnt Volleyball-Krimi – FC 09 verliert

Frankfurt. Die Grafschafter Volleyball-Zweitligisten haben ihre Sonnabend-Spiele mit unterschiedlichem Erfolg absolviert: Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 verloren das Auswärtsspiel beim Volleyball-Internat Frankfurt mit 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 23:25); die Frauen des SCU Emlichheim setzten sich nach einem 1:2-Satzrückstand mit 3:2 (25:10, 20:25, 20:25, 25:20, 15:8) bei den Skurios Volleys Borken durch.

Die Emlichheimerinnen feierten mit dem 3:2-Erfolg in Borken einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. „Das war sehr, sehr wichtig“, atmete SCU-Coach Michael Lehmann durch, zumal die Abstiegskonkurrenten Münster II und Sorpesee 1:3-Niederlagen kassierten. Nach einem blendenden Start und dem 25:10-Gewinn des ersten Satzes kamen die Niedergrafschafterinnen zunächst von der Siegerstraße ab. Zwar führte das SCU-Team auch im zweiten Durchgang mit 20:17, die nächsten acht Punkte gingen aber an die Gastgeberinnen, die mit dem 25:20-Gewinn des zweiten Abschnitts zum 1:1 nach Sätzen ausglichen. „Der Verlauf des ersten Satzes war vom Ergebnis her gut, für die folgenden Durchgänge aber nicht so gut“, sagte Lehmann – und er fügte hinzu: „Es war klar, dass es so nicht weitergehen würde.“

Der dritte Durchgang ging mit dem gleichen Ergebnis an Borken, sodass die Gäste bei einem 1:2-Satzrückstand unter Druck standen. Beim 13:13-Zwischenstand im vierten Satz lagen die beiden Teams noch gleichauf, dann konnte sich der SC Union einen Vorteil erarbeiten – und entschied diesen Abschnitt mit 25:20 für sich. Danach war dem Emlichheimer Trainer klar, dass sein Team im Vorteil war: „Ich war mich sicher, dass wir den fünften Satz gewinnen.“ Im Tiebreak legten die Emlichheimerinnen dann auch einen Traumstart hin, bei einer 6:0-Führung war praktisch schon eine Vorentscheidung gefallen. Die Gäste ließen sich dann auch nicht davon beeindrucken, dass Borken auf 6:9 verkürzte. Das SCU-Team hielt dagegen und nutzte den zweiten Matchball zum 15:8 im fünften Durchgang und somit zum Matchgewinn. Der SC Union ist bereits am Sonntag wieder in der zweiten Liga gefordert: Im Heimspiel um 16 Uhr trifft das Team von Trainer Michael Lehmann auf den VC Olympia Schwerin.

FC 09 lässt zu viele Chancen ungenutzt

Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 verfehlten am Sonnabend schon vor dem zweiten Spiel des Wochenendes am Sonntag (16 Uhr) in eigener Halle gegen die Tecklenburger Land Volleys das Ziel, sich mit zwei Siegen in der Tabelle nach unten abzusichern. Das Team von Trainer Stefan Jäger unterlag den Talenten des Volleyball-Internats Frankfurt mit 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 23:25). „Wir haben erheblich besser gespielt als bei der Niederlage in Bocholt, aber in den entscheidenden Phasen die Punkte nicht gemacht“, ärgerte sich 09-Trainer Stefan Jäger über die Niederlage. Vor der Partie mussten die Schüttorfer bereits eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen. Patrick Berges verletzte sich vor dem Anpfiff und konnte nicht mitwirken. So hatte Jäger im Mittelblock keine Alternativen, da auch Thorsten Schoen und Alex Sellmayer verletzungsbedingt fehlten. Außerdem ging Zuspieler Daniel Gorski gesundheitlich angeschlagen in die Partie. Bei einer 21:18-Führung schienen die 09-Akteure im ersten Satz dennoch auf dem richtigen Weg zu sein. In der Schlussphase fehlte den Schüttorfern dann aber die nötige Durchschlagskraft. „Wir haben dann nicht mehr druckvoll genug aufgeschlagen und zu viele Chancen liegen gelassen“, berichtete Jäger.

Im zweiten Durchgang übernahm Heinrich Robertus die Zuspielerrolle. Die Partie blieb weiterhin ausgeglichen. Diesmal schafften es die Gäste aber, den Sack zuzumachen. Nach einer 24:21-Führung kamen die jungen Talente des deutschen Volleyball-Verbandes zwar noch einmal bis auf einen Zähler heran. Mit einem 25:23 gelang den Schüttorfern aber der Satzausgleich. Im dritten Spielabschnitt liefen die 09-Akteure dann jedoch von Beginn an einem Rückstand hinterher. Zwar kamen sie zwischenzeitlich wieder bis auf 16:18 heran. Das Team von Junioren-Bundestrainer Matus Kalny hielt den Angriffsdruck aber hoch und entschied den Satz mit 25:20 für sich. „Frankfurt hat das stark gemacht. Die Spieler sind alle sehr groß und athletisch. Da war es für uns vor allem im Block und im Angriff schwer“, stellte Jäger fest. Auch mit mehreren Wechseln gelang es nicht, eine Wende herbeizuführen. Im vierten Durchgang agierten die Schüttorfer, bei denen Außenangreifer Philip Schmacher als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet wurde, wieder auf Augenhöhe. So blieb der Satz bis zum Ende eng und hart umkämpft. In der Schlussphase waren es aber erneut die Gastgeber, die die entscheidenden Ballwechsel für sich verbuchten. „Die Niederlage war ärgerlich, denn es wären Punkte drin gewesen, wenn wir unsere Chancen noch konsequenter genutzt hätten“, bilanzierte Jäger nach der ersten Partie des Wochenendes.