SCU kann beim Tabellenführer befreit aufspielen

Emlichheim. Die Aufgabe ist anspruchsvoll, aber auch interessant: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim treten am Sonnabend (19 Uhr) in der Halle 22 der Kölner Sporthochschule an. Beim Tabellenführer können die Niedergrafschafterinnen befreit aufspielen, zumal sie zuletzt zwei Mal gewonnen haben. „Die Kölnerinnen sind schon gut. Unter Normalbedingungen kann man dort nicht viel ausrichten“, sagt SCU-Trainer Michael Lehmann, er fügt aber mit fester Stimme hinzu: „Eine kleine Außenseiterchance gibt es immer.“

Wie hoch die Hürde im Rheinland ist, zeigt die Bilanz des Spitzenreiters: Die Kölnerinnen haben in 17 Spielen 15 Siege eingefahren. Und selbst bei den 2:3-Niederlagen in Stralsund und Borken ging das Team von Trainer Dr. Jimmy Czimek nicht leer aus. Auf der anderen Seite siegten die Emlichheimerinnen am vergangenen Wochenende bekanntlich bei den „Skurios Volleys“ aus Borken und damit dort, wo der Tabellenführer eine seiner zwei Saisonniederlagen kassierte.

Die jüngsten beiden Erfolge haben das SCU-Team beflügelt. „Die Stimmung ist etwas lockerer und befreiter“, berichtet Lehmann. Er hat vor dem Gastspiel beim Ligaprimus keine schwerwiegenden Verletzungssorgen. Allerdings meldete sich unter der Woche bei Spielgestalterin Jolanta Kelner die lädierte Wade, außerdem hatte Jugendnationalspielerin Pia Timmer mit leichten Knie- und Rückenproblemen zu kämpfen.

„Wir fahren guter Dinge nach Köln und versuchen, das Beste daraus zu machen. Über alles, was in diesem Spiel herausspringt, sind wir glücklich“, sagt der SCU-Trainer. Die Vorbereitung auf die Partie war allerdings ein Stück weit eingeschränkt, denn die Vechtetalhalle war unter der Woche durch die Baumesse belegt, sodass eine Trainingseinheit ins Wasser fiel und für zwei Einheiten ausgewichen werden musste in die Herbert-Taube-Halle.

Die Stärken des Sporthochschulteams sieht Lehmann vor allem im Angriff und im Blockspiel. Außerdem verfügt der Tabellenführer mit Pia Weiand über eine erstligaerfahrene Zuspielerin. Die Emlichheimerinnen wollen sich in Köln nicht verstecken, sondern mutig auftreten und möglichst viel Aufschlagdruck entwickeln. „Ich erhoffe mir, dass wir gut spielen“, sagt der SCU-Trainer. Denn mit einer guten Leistung könnte sein Team weiteres Selbstvertrauen tanken für die folgenden wichtigen Spiele gegen Münster und Hamburg.