SPD-Spitze für De Ridder als Bundestagskandidatin

Nordhorn.gn Der Kreisvorstand der SPD Grafschaft Bentheim unterstützt einstimmig die erneute Kandidatur der SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Daniela De Ridder für die kommende Bundestagswahl: Dies teilte Kreisvorsitzende Silvia Pünt-Kohoff mit. „In idealer Weise kann De Ridder dafür sorgen, dass Berlin die Grafschaft unterstützt, nicht zuletzt auch durch die direkte Verbindung in den Kreistag“, sagte sie. Zuvor hatten bereits einige Ortsvereine De Ridder für die erneute Kandidatur vorgeschlagen.

Besonders begrüßt der Kreisvorstand, mit De Ridder eine Kandidatin zu unterstützen, die sich in der Vergangenheit bereits erfolgreich für die Grafschaft engagiert hat, zahlreiche persönliche Kontakte geknüpft hat und ein klares sozialdemokratisches Profil vertritt. „Das wollen wir fortsetzen“, so die Kreisvorsitzende.

Daniela De Ridder erklärt ihre Kandidatur im Wahlkreis Mittelems gegenüber den Mitgliedern der SPD in einem persönlichen Brief, in dem sie mit Freude und Dankbarkeit auf die vielen Begegnungen, Veranstaltungen und Aktionen zurückblickt, die sie als Bundestagsabgeordnete in der Grafschaft und im Emsland initiiert und erlebt habe. „Mit dem Breitbandausbau, den Infrastrukturprojekten durch den Bundesverkehrswegeplan 2030 sowie den sozialen Förderprojekten wie zum Beispiel für Mehrgenerationenhäuser und Kindertageseinrichtungen haben wir schon viel erreicht. Dennoch bleibt viel zu tun, damit unsere Region zukunftsfähig aufgestellt bleibt. In den kommenden vier Jahren möchte ich auch nach der Wahl 2017 eine verlässliche Ansprechpartnerin im Bundestag sein“, bekräftigt De Ridder.

Der stellvertretende SPD-Bezirksvorsitzende in Weser-Ems, Gerd Will, hebt hervor, dass mit De Ridder der Bereich Emsland-Grafschaft Bentheim eine wichtige Vertretung auch im nächsten Bundestag anstrebe. Hierbei erwarte er die Unterstützung durch die Bezirks- und Landespartei in Oldenburg und Hannover für die Grafschafterin.

De Ridder stellt sich am 18. November der Wahlkreiskonferenz in Nordhorn, in der die Delegierten aus den Ortsvereinen Grafschaft und südliches Emsland über die Kandidatur abstimmen werden.