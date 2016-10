SPD und FDP in Emlichheim bilden Gruppe

Emlichheim. In die konstituierende Sitzung des Emlichheimer Gemeinderates will die CDU mit Arne Helweg ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen. Das schreiben die Christdemokraten am Freitag in einer Pressemitteilung. Die CDU verfügt im neuen Rat der Gemeinde über 10 der 21 Sitze. Da fehlt eine Stimme zur Mehrheit.

Karte

Wie die CDU erläutert, wird sie – wie vor der Wahl angekündigt – mit einem eigenen Kandidaten in die Gemeinderatssitzung zur Bürgermeisterwahl gehen. „Die Ergebnisse der Kommunalwahl zeigen, dass der Wähler uns an verantwortlicher Stelle in der Gemeinde sehen wollen.“, so die CDU. Die Christdemokraten hatten bei der Gemeinderatswahl zwei Sitze hinzugewonnen und ein Stimmenplus von zwei Prozent eingefahren.

„Mit Arne Helweg stellt sich ein engagierter Bewerber zur Wahl, der für eine junge Gemeinde steht“, so der bisherige Fraktionsvorsitzende Rudolf Ribbert. Er sei nicht nur in der Gemeinde und der Grafschaft „hervorragend vernetzt“. Durch sein langjähriges politisches Engagement verfüge Arne Helweg über ein umfangreiches Fachwissen und den nötigen Willen, die Gemeinde Emlichheim nach vorne zu bringen.

Doch die Sache hat einen Haken: Die CDU kann nicht aus eigener Kraft den Bürgermeisterposten besetzen. Zur Mehrheit ist eine weitere Stimme aus einer anderen Partei nötig. Die FDP wäre da wohl der nächste Ansprechpartner. Doch Gespräche der Christdemokraten und der Liberalen führten nicht zu einer gemeinsamen Linie.

Entsprechende Informationen der GN bestätigte am Freitag auch FDP-Ratsherr Georg Hans, der mit seiner Stimme die CDU-Mehrheit hätte sichern können. Bei der CDU habe man infrage gestellt, dass er sich als Liberaler nicht dem Fraktionszwang der Christdemokraten unterwerfen wolle. Zudem sei das persönliche Wahlergebnis des SPD-Kandidaten Heinrich Strenge ein klarer Ausdruck des Wählerwillens, wen man sich als Bürgermeister wünsche. Gewählt wird der Bürgermeister in der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates von den Ratsmitgliedern.

Wenn Georg Hans folgerichtig nach der geplanten Gruppenbildung mit der SPD auch deren Bürgermeisterkandidaten Heinrich „Jöne“ Strenge unterstützt, ist damit aber auch noch keine Mehrheit gesichert. Entscheidend wird sein, wie sich die drei GBF-Ratsmitglieder verhalten. Dazu verweist Hermann Borghorst auf die in der vergangenen Periode gute Zusammenarbeit mit der SPD, an der auch die FDP ihren Anteil habe. Auch wenn sich das GBF noch bedeckt hält, gilt es als unwahrscheinlich, dass deren Politiker einen Bürgermeisterkandidaten der CDU unterstützen.

Zur Person

Arne Helweg ist 27 Jahre alt, verheiratet und hat sich beruflich bis zum Bankbetriebswirt weitergebildet. Politisch ist Helweg seit mehr als zehn Jahren aktiv. Zunächst in der Jungen Union, dessen Vorsitzender er war, später auch in der CDU. Seit mittlerweile zehn Jahren ist Helweg Mitglied des Vorstandes der CDU Emlichheim, seit vier Jahren ist er zudem auch stellvertretender Kreisvorsitzender der Grafschafter CDU.

Vor fünf Jahren zog er erstmals in den Samtgemeinderat ein. Dort ist er im Finanzausschuss sowie als Vorsitzender des Jugend- und Sozialausschusses engagiert. Bei der vergangen Kommunalwahl erlangte er neben dem Sitz im Gemeinderat auch ein Mandat im Samtgemeinderat sowie im Grafschafter Kreistag. Er gilt innerhalb der CDU als bestens vernetzt: nicht nur innerhalb der Samtgemeinde und des Landkreises. Seine Schwerpunkte sieht Helweg in den Themenfeldern Wirtschaft & Soziales, in den Finanzen sowie in der Stärkung des Ehrenamtes.