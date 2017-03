SPNV-Anschluss: Freies Parken am Haltepunkt Blanke

Nordhorn. Auch die Stadt Nordhorn stellt die Weichen, damit die Kreisstadt an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) angeschlossen wird. Die Weiche, die in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses diskutiert wurde, ist das Grundstück des abgebrannten Netto-Marktes an der Mathildenstraße.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Nordhorn das rund 4550 Quadratmeter große Grundstück gekauft. Die Fläche soll geteilt und die vorderen 2750 Quadratmeter sollen zu einem Parkplatz für Auto- und Fahrradfahrer umgestaltet werden. Dort können 47 Autos parken, davon können sich vier an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge anschließen. Drei Parkplätze sind für Menschen mit einem Behindertenausweis reserviert. Fahrgäste, die mit der Fietse kommen, können ihre Räder in einem Unterstand unterstellen. Insgesamt 36 Fahrräder finden dort Platz, davon können vier ihren Akku aufladen.

Eine Bushaltestelle in Gleisnähe

Die Bäume entlang der Gleise müssen einem rund 110 Meter langen Bahnsteig weichen, der von der Bentheimer Eisenbahn (BE) gebaut wird. Der Bahnsteig wird etwa 80 Zentimeter hoch sein, damit Fahrgäste ungehindert und barrierefrei in den Zug einsteigen können. Ebenso barrierefrei soll der Zugang zum Parkplatz sein. Hier kündigt die BE an, eine Rampe sowie einen Treppenaufgang zu bauen.

Direkt an der Mathildenstraße sollen außerdem Bushaltestellen entstehen. Das hat zur Folge, dass eine der beiden bisherigen Zufahrten auf das Netto-Gelände geschlossen wird – zugunsten einer Verbindung des Schienenverkehrs mit öffentlichen Buslinien. Wie BE-Vorstand Joachim Berends gegenüber den GN mitteilte, arbeiten die Bentheimer Eisenbahn und der Landkreis an Busfahrplänen.

Weitere Umgestaltungspläne für das Areal sind:

Auch wenn die Bäume entlang der Gleise weichen müssen, wird der Parkplatz begrünt. Die Stadt wandelt 13 ehemalige Parkflächen in Beete um.

Bei Einbruch der Nacht spenden zehn rund 4,50 Meter hohe Laternen mit LED-Birnen den Fahrgästen auf dem Parkplatz Licht. Diese Laternen werden bereits am Gildehauser Weg sowie in Bad Bentheim eingesetzt und sollen einen einheitlichen „Look“ in der Grafschaft schaffen.

Das sickerfähige Pflaster, das unter anderem bereits an der Sandstiege in Nordhorn verbaut wurde, kommt auch auf dem Parkplatz zum Einsatz. Geh- und Radwege auf und um das Haltestellenumfeld werden damit ausgekleidet.

„Gelungene und runde Pläne“

Die verschiedenen Fraktionen im Stadtentwicklungsausschuss lobten die „gelungenen, runden Pläne“. Für Hartmut Balder von der CDU-Fraktion kann dank des „guten Plans“ frühzeitig ein Förderantrag bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) Niedersachsen gestellt werden. „Ich habe die Hoffnung, dass die größten Maßnahmen im Herbst 2018 abgeschlossen sind“. Gleichzeitig stellten die Christdemokraten die Frage, ob die Umgestaltungsmaßnahmen an der Mathildenstraße „in ihrem Kostenumfang reduziert“ werden können, da der alte Parkplatz noch „gut in Schuss“ sei.

Stadtbaurat Thimo Weitemeier verwies darauf, man wolle beim „SPNV ein gewisses Niveau erreichen“. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten von rund 200.000 Euro. Davon fördert die LNVG Umgestaltungsmaßnahmen, die neu gebaut werden, mit 75 Prozent. Der Landkreis beteiligt sich mit 12,5 Prozent und die Stadt übernimmt die übrigen 12,5 Prozent. Wie viel die LNVG letztendlich von der Gesamtsumme fördert, wisse die Verwaltung erst, wenn der Förderbescheid im Frühjahr 2018 kommt.

Auf Nachfrage der FDP-Fraktion erklärte Weitemeier, dass die Parkplätze auf dem Haltestellenumfeld kostenfrei sein werden. Ziel sei es, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, dass viele Fahrgäste nutzen. Außerdem sei es eine Fördervoraussetzung des LNVG, dass die Fläche 20 Jahre nicht bewirtschaftet wird, sagte Weitemeier.

Baubeginn ist noch offen

Nachdem der Ausschuss die Pläne einstimmig abnickte, werden sie im März im Verwaltungsausschuss vorgestellt. Der Stadtbaurat erwartet, dass sie auch hier durchgewunken werden. Sobald der Förderantrag im Frühjahr kommt, können die einzelnen Maßnahmen ausgeschrieben werden. Der Baubeginn hängt allerdings auch von den Zeitplänen der Bentheimer Eisenbahn für den angrenzenden Bahnsteig ab. Die Weichen stehen hier auf „zweite Jahreshälfte 2018“, wie BE-Vorstand Berends gegenüber den GN mitteilt. Laufende Planfeststellungsverfahren zögern den Zeitplan hinaus.