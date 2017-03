SV Bad Bentheim braucht Punkte im Abstiegskampf

Bad Bentheim. Fußball-Landesligist SV Bad Bentheim hat eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust: Im Heimspiel am Sonntag, das um 14 Uhr angepfiffen wird, erwarten die Obergrafschafter den SV Bad Rothenfelde. Die Rollen sind klar verteilt in dieser Partie und dennoch rechnen sich die Bad Bentheimer nach einem knappen Sieg im Pokal und einer knappen Niederlage in der Liga gegen diesen Gegner etwas aus. Außerdem steht für Spielertrainer Jörg Husmann angesichts der sportlich angespannten Situation fest: „Wir sind immer mehr dazu verdammt zu punkten.“

Der kickende Coach wird an diesem Wochenende selbst nicht ins Geschehen eingreifen können, da er im Auswärtsspiel beim Tabellenführer Blau-Weiß Lohne die fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Darüber hinaus müssen die Bad Bentheimer weiter auf Hannes Schevel (Kreuzbandriss), Florian Roggmann (Außenbandriss) und Dennis Maschmeier (beruflich verhindert) verzichten.

Die Gastgeber treffen zwar auf ein Topteam der Landesliga, für den SVB spielt die Kategorie des Gegners angesichts der sportlichen Situation aber immer weniger eine Rolle. Die Obergrafschafter müssen Punkte einfahren, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss zu verlieren. Husmann weiß aber auch: „An diesem Sonntag wird noch keine Entscheidung fallen.“

Mit einem erfolgreichen Spiel würden die Gastgeber nicht nur punkten, sondern auch das Selbstbewusstsein stärken vor den Aufgaben gegen direkte Konkurrenten. „Wir haben noch elf Spiele und werden elf Mal alles raushauen“, sagt der Bad Bentheimer Trainer. Drei Siege aus 19 Spielen, das wissen die Verantwortlichen, sind zu wenig. Nach zwei ausgeglichenen Spielen gegen den SV Bad Rothenfelde sagt Jörg Husmann: „Ich habe das Gefühl, dass uns der Gegner liegt. Es ist schon ein Team, mit dem wir uns gerne messen.“

Die Gäste sind nach der Winterpause erfolgreich aus den Startlöchern gekommen. Der Tabellenfünfte begann 2017 mit einem 2:2-Unentschieden beim Tabellenachten TSV Oldenburg und ließ am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen das Schlusslicht TuS Pewsum einen 3:1-Erfolg folgen.