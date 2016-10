SV Bad Bentheim schaltet den Spitzenreiter aus

Bad Rothenfelde. Mit einer starken Mannschaftsleistung und einem 2:1 (2:1)-Sieg beim SV Bad Rothenfelde ist der SV Bad Bentheim am Mittwochabend in das Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals eingezogen. Die Obergrafschafter setzten sich verdient gegen den Landesliga-Spitzenreiter durch, gegen den sie im Ligaspiel vor Kurzem noch 1:2 verloren hatten.

Die Treffer für das Team von Mario Fischer und Jörg Husmann erzielten Florian Roggmann (17.) sowie ein Spieler der Gastgeber, der eine von Husmann getretene Freistoß-Flanke ins eigene Tor verlängerte (42.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Landesliga-Tabellenführer hatte Torsten Kuhlmann per Foulelfmeter erzielt (19.). Dies waren die Höhepunkte in einer ersten Halbzeit, in der zwischen beiden Teams ein Chancen-Gleichgewicht herrschte.

Der SV Bad Bentheim hatte auf Grund von Verletzungen und Urlaub ein Stück weit durchgewechselt. A-Jugendspieler Felix Grothus stand in der Startformation, sein Nachwuchskollege Simon Kotte wurde im Laufe des Spiels eingewechselt. Die Gäste überzeugten auch nach der Pause mit einer guten kämpferischen Leistung und einer guten Staffelung. Dies waren die Grundlagen dafür, dass sich die Gastgeber kaum Torchancen erspielen konnten. Die größte Möglichkeit hatte Patrick Fiss, als er einen Kopfball in der 70. Minute etwa einen Meter über das Tor setzte.

In der 83. Minute hätten die Gäste für die Entscheidung in diesem Pokalkrimi sorgen können: Fabian Holthaus traf das Außennetz – ein Abspiel auf Simon Hennig wäre in dieser Situation wohl die bessere Alternative gewesen. Zum Sieg reichte es am Ende aber trotzdem für die Bad Bentheimer.