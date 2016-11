SV Bad Bentheim unterliegt Oythe mit 1:4

Vechta . Der SV Bad Bentheim ist in der Fußball-Landesliga zum dritten Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Beim VfL Oythe unterlag das Team am Sonnabend mit 1:4 (0:2). „Oythe war uns in der Qualität einen Schritt voraus“, gestand SVB-Spielertrainer Jörg Husmann, der wegen einer Adduktorenverletzung nicht mitmachen konnte. Nach einer Möglichkeit für Simon Hennig zu Beginn des Duells (2.) legte Oythe durch Tore von Philip Schönewolf (13.) und Andre Wohlers (20.) vor. In einer ausgeglichenen Hälfte war die Effektivität der Unterschied zwischen den beiden Teams, denn der SVB brachte seine Großchance durch Sebastian Schmagt nicht im gegnerischen Kasten unter (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren durch Andre Wohlers auf 3:0 (50.) und überließen danach den Bad Bentheimern die Initiative. Mehr als das 1:3 durch Simon Hennig auf Vorlage von Dennis Maschmeier gelang den Gästen aber nicht mehr. Kurz vor dem Ende schloss Oythe durch Philip Schönewolf einen Konter zum 4:1-Endstand ab (89.).

Tore: 1:0 Schönewolf (13., Foulelfmeter), 2:0, 3:0 Wohlers (20., 50.), 3:1 Hennig (64.), 4:1 Schönewolf (89.).