SV Meppen kämpft um Aufstieg in die 3. Liga

Meppen . Der SV Meppen und seine vielen Fans im Emsland, aber auch in der Grafschaft fiebern dem lang ersehnten „Endspiel“ entgegen: Die Regionalliga-Fußballer spielen am Mittwoch um 19 Uhr in der heimischen Hänsch-Arena um den Aufstieg in die 3. Liga. Mit 13.815 Zuschauern ist das Stadion restlos ausverkauft, an den Kassen wird es keine Tickets mehr geben. „Wir haben gezeigt, dass wir in so einem Spiel bestehen können. Jetzt haben wir unser Finale zu Hause“, freute sich Trainer Christian Neidhart nach dem 0:0 am Sonntag im Hinspiel. Es gilt: Der Sieger des zweiten Aufstiegsspiels darf nächste Saison in der eingleisigen 3. Liga antreten, bei 0:0 gibt es Verlängerung, bei jedem anderen Unentschieden steigt der SV Waldhof auf.

Neben dem verletzten Torjäger Benjamin Girth, der mit 20 Treffern großen Anteil an der souveränen Regionalliga-Meisterschaft hatte, fehlt im Heimspiel auch Kapitän Martin Wagner. Der Mittelfeldmotor hatte in Mannheim unmittelbar vor der Halbzeitpause nach zwei überflüssigen Fouls binnen weniger Sekunden die Gelb-Rote Karte gesehen und ist gesperrt. Darüber hinaus muss Coach Neidhart nicht umstellen.

Karte

Beim SV Waldhof fehlt Kevin Nennhuber, der im Hinspiel wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. „Das darf auf diesem Niveau nicht passieren“, ärgerte sich sein Trainer Gerd Dais. Mit dem Ergebnis konnte er aber gut leben: „Das ist eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.“

Am Dienstagabend stand beim SVM das Abschlusstraining an, insgesamt ging es seit der „Hitzeschlacht“ am Sonntag in der Mannheimer Carl-Benz-Arena aber vor allem darum, zu regenerieren und Kräfte zu tanken. Am Spieltag trifft sich die Truppe wie üblich zwei Stunden vor dem Anstoß. „Vielleicht müssen wir noch organisieren, wie wir problemlos zum Stadion kommen“, sagte Neidhart gegenüber der „Meppener Tagespost.“

Die Verantwortlichen des SVM haben sich auf das gewaltige Interesse und die sportliche Brisanz eingestellt, die Partie wurde als Hochsicherheitsspiel eingeordnet. So müssen sich alle Zuschauer auf verstärkte Einlasskontrollen einstellen, die Mitnahme von Taschen und Rücksäcken ist nicht erlaubt. Die Stadiontore werden um 17 Uhr geöffnet, die Parkplätze sind weiträumig ausgeschildert. Die Polizei empfiehlt, auf Grund der angespannten Park- und Verkehrssituation möglichst weit außerhalb zu parken.

Live im Internet

Der NDR übertragt das heutige Spiel zwischen Meppen und Mannheim nur im Internet auf www.ndr.de: „Da die Anstoßzeit vom DFB auf 19 Uhr festgesetzt wurde, gibt es leider keine Möglichkeit, einen Programmplatz im NDR-Fernsehen zu bekommen“, erklärte Sport-Programmbereichsleiter Gerd Gottlob der „Meppener Tagespost“.

Übertragen wird das Spiel mit fünf Kameras, geplant sind unter anderem eine Halbzeitanalyse sowie Interviews mit Spielern und Trainern. Moderator ist Ben Wozny, kommentieren wird Jan Neumann.