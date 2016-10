Sammler des „MB-trac“ treffen sich in Nordhorn

Nordhorn. Unter dem Namen „MB-trac“ brachte Mercedes-Benz im Jahr 1972 einen eigenen Ackerschlepper auf den Markt, der aus dem legendären Unimog abgeleitet worden war. Wie der Unimog verfügte der „MB-trac“ über vier gleich große und angetriebene, allerdings viel größere Räder und die Möglichkeit, sowohl vorn wie auch hinten verschiedenste Anbaugeräte für die Feld- und Bodenbearbeitung anzubauen.

Karte

Aus dem 1972 präsentierten Ursprungstyp 65/70 entstand schnell eine ganze Baureihe mit Motorleistungen zwischen 70 und mehr als 180 PS. Mercedes versuchte damit mit diesen vielseitigen Geräteträgern, wieder stärker auf dem landwirtschaftlichen Markt Fuß zu fassen, nachdem der ursprünglich ebenfalls für die Landwirtschaft entwickelte Unimog für diese Einsatzzwecke zu groß und zu teuer geworden war. Neben Landwirten setzten bald auch kommunale Bauhöfe und gewerbliche Anwender auf die Vielseitigkeit der MB-trac-Arbeitsmaschinen.

Doch mit der allgemeinen Absatzflaute auf dem Agrarmaschinenmarkt verlor Mercedes Anfang der 1990er Jahre das Interesse am „MB-trac“. Nachdem eine geplante Kooperation mit Magirus Deutz zur Weiterentwicklung der Fahrzeuge nicht zustande kam, stellte Mercedes den Bau des „MB-trac“ 1991 ein. Später griffen andere Hersteller wie Schlüter, Landtechnik Schönebeck, JCB oder Fendt das Konzept auf, konnten mit ihren Systemschleppern aber nie an die Markterfolge des „MB-trac“ anknüpfen.

Viele der knapp 41.500 gebauten „MB-tracs“ verdienen 25 Jahre nach Produktionsende noch immer ihr Brot im täglichen Einsatz vor allem in der Landwirtschaft. Fachleute schätzen, dass heute noch etwa 30.000 Fahrzeuge vorhanden sind. Mit deren Erhaltung beschäftigt sich eine große internationale Sammlerszene. Einer der „Motoren“ dieser Sammlerszene ist der Nordhorner Hartmut Diekmann. Er betreibt seit Jahren ein eigenes Internet-Forum für MB-trac-Eigner.

Größtes Treffen in Europa

2010 hatte Diekmann erstmals Besitzer von „MB-tracs“ und Unimogs zu einem Sammlertreffen nach Nordhorn eingeladen. Seitdem veranstaltet er alle zwei Jahre die „MB-trac-Feldtage“ auf seinen landwirtschaftlichen Flächen am Eschweg. Sie gelten inzwischen als größtes Markentreffen für „MB-trac“ und Unimog in Europa. 2014 kamen 320 Fahrzeuge, und in diesem Jahr sollen es noch ein paar mehr werden.

Am Sonnabend und Sonntag werden die grauen und grünen Acker-Mercedes jeweils von 10 bis 17 Uhr auf den Diekmannschen Flächen am Eschweg im Einsatz sein. „Neben den sehr umfangreichen Feldvorführungen haben wir in diesem Jahr auch eine Sonderausstellung mit dem Schwerpunkt ,Der Unimog in der Land- und Forstwirtschaft‘“, verspricht Initiator Hartmut Diekmann.

Obwohl bei dem Markentreffen der Erfahrungsaustausch der Sammler im Vordergrund steht, haben auch Besucher wieder die Möglichkeit, sich die Ernteeinsätze und Maschinenvorführungen anzusehen und mit den Fahrzeugbesitzern ins Gespräch zu kommen. Die Veranstalter bitten aber darum, nicht den schmalen Eschweg mit Fahrzeugen zuzuparken, sondern die ausgeschilderten Parkflächen zu nutzen.