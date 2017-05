Schafe schützen die Heide am Kloster Bardel

Bardel . Mit dem Auftrieb von 70 Mutterschafen und ihren 110 Lämmern hat am Freitagvormittag die Weidesaison im Wacholderhain von Bardel begonnen. Vom ehemaligen Schweinestall ging es für die Schafherde unter den wachsamen Augen der beiden Tierpark-Schäfer Henning Meyer und Ralf Nolten und nicht zuletzt Hütehund „Freckles“ auf den Weg zur nur wenigen hundert Metern entfernten Weide. Dort sollen die Bentheimer Landschafe dazu beitragen, dass sich Heide und Wacholder wieder etablieren können. In den vergangenen Jahren hat sich die Fläche dabei schon stark gewandelt. „Anfangs stand hier hauptsächlich die Späte Traubenkirsche und etwas Roteiche, Heide und Wacholder waren völlig untergegangen“, berichtet Dr. Christoph Lünterbusch, der sich als Lehrer am benachbarten Missionsgymnasium St. Antonius mit seinen Schülern besonders aktiv um die Wiederherstellung und den Erhalt der kulturhistorischen Landschaft bemüht hat. Auf der jetzigen Weidefläche ist mittlerweile wieder eine Freifläche entstanden, dafür mussten Traubenkirsche und Roteiche weichen. Sowohl Heide als auch Wacholder sind besonders lichtbedürftig – durch die auflaufende Traubenkirsche wird das Licht für solche Arten schnell knapp. „Ich hätte niemals damit gerechnet, dass die Fläche so freigestellt wird. Damit ist ein Traum wahrgeworden“, freut sich Lünterbusch.

Um diesen Zustand weiter zu fördern und zu erhalten, sind nun Bentheimer Landschafe und niederländische Landziegen aus dem Tierpark Nordhorn im Wacholderhain eingesetzt. „Später sollen hier auch zeitweise die Galloways aus dem Hutewald weiden“, sagt Marcel Matjeka, Zooinspektor im Nordhorner Tierpark. Erster sichtbarer Erfolg der Maßnahme sind Sand-Straußgras, Besenheide, Bauernsenf, Tüpfelfarn und natürlich Wacholder – Arten wie sie typisch für die Wacholder-Heide sind. „Der bislang auf dem Gelände vorhandene Wacholder ist stark überaltert, teilweise bis zu 80 Jahre alt. Durch die Beweidung und die Zurückdrängung der Pioniergehölze erhält der Wacholderbestand jetzt die Gelegenheit, sich zu verjüngen“, erklärt Lünterbusch. Das freut nicht nur den Naturschutz, sondern auch die Feinbrennerei Sasse. Gemeinsam mit dem Tierpark sammeln Bewohner vom Hof Blekker jedes Jahr Wacholderbeeren, die die Brennerei dann zu „Grafschafter Kräuterwacholder“ verarbeitet. Ein Teil des Erlöses kommt dabei direkt dem Projekt in Bardel zugute, am Freitag überreichte Friedhelm Egbert von der Brennerei einen Scheck über rund 23.400 Euro. „Für uns ist der Wacholderhain ein beispielhaftes Projekt mit einem tollen Ergebnis“, freut sich Egbert.

Finanzielle Unterstützung erhält das Projekt auch von der Sielmann-Stiftung und der Naturschutzstiftung des Landkreises. „Hier hat sich ein enormer Wandel vollzogen, nicht zuletzt auch durch den Einsatz von Schülern, Eltern und Lehrern des Missionsgymnasiums“, lobte Kreisrat Dr. Michael Kiehl das große Engagement. Gleichzeitig sei auch der Tierpark ein unschätzbar wertvoller Partner in der Landschaftspflege. „Für uns als Schule ist der Wacholderhain eine gute Möglichkeit, den Schülern Gelegenheit zu geben, ganz unmittelbar zu lernen und Naturschutz praktisch zu erfahren“, sagt Schulleiter Christoph Grunewald. Damit sei auch ein pädagogischer Nutzen der schuleigenen Fläche gegeben. Die Gäste des Schafauftriebes wurden nach getaner Arbeit durch den Tierpark verköstigt, für Erfrischung sorgten Smoothies aus regionalen Produkten der Schülerfirma.