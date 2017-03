Schiedsrichter-Boykott: Fußballer finden Lösungen

Nordhorn. Die Fußball-Landesligisten und -Bezirksligisten finden im Hinblick auf den vom Bezirksverband initiierten Schiedsrichter-Boykott Lösungen. Der Landesligist SV Bad Bentheim sowie die Bezirksligisten SV Wietmarschen und VfL Weiße Elf Nordhorn einigten sich mit ihren Gegnern auf einen Referee. Union Lohne hat einen Unparteiischen aufgetrieben, noch ist aber unklar, ob Gegner FC Leschede diesen auch akzeptiert. Das Spiel von Vorwärts Nordhorn in der Landesliga bei Kickers Emden wurde abgesagt - offizielle Begründung: Der Platz ist unbespielbar. Das Kreisderby der Bezirksliga zwischen dem TuS Gildehaus und dem SV Eintracht TV Nordhorn wurde am Sonntagmorgen ebenfalls wegen Unbespielbarkeit der Sportplätze abgesagt. Davon betroffen ist auch das Spiel der 2. Kreisklasse zwischen der Gildehauser Zweitvertretung und dem SV Klausheide II, das ebenfalls entfällt. Der Gildehauser Co-Trainer Patrick Sackbrook hatte bereits am Sonnabendabend mitgeteilt: „Die Plätze sind noch ziemlich schlecht.“

Der Vorstand des Bezirks Weser-Ems des Niedersächsischen Fußball-Verbandes NFV hatte am Freitag mitgeteilt, für alle Punktspiele der fünf Männer-Bezirksligen und der Männer-Landesliga am Sonntag, 12. März, keine Schiedsrichter zu entsenden. Mit dieser drastischen Maßnahme wollen die Verantwortlichen ein Zeichen setzen gegen die Aufhebung eines Sportgerichtsurteils des Bezirkssportgerichts Weser-Ems (Sportgerichtssache „Firrel“). Wie der Verband weiter mitteilte, haben die Partien gemäß Paragraf 30 der Spielordnung trotzdem stattzufinden; die Vereine sollten sich auf einen Schiedsrichter einigen. Hinzu kommt: Der Bezirksschiedsrichter-Ausschuss hat in einem Schreiben seine Schiedsrichter gebeten, an den Spielorten nicht als Referee auszuhelfen.

Die Vereine finden dennoch Lösungen: „Wir spielen auf jeden Fall“, teilte Jörg Husmann, Spielertrainer des SV Bad Bentheim, am Sonnabend mit. Die Obergrafschafter einigten sich mit Gastgeber und Landesliga-Tabellenführer Blau-Weiß Lohne darauf, dass ein Einheimischer die Partie am Sonntag (15 Uhr) leitet und die Gäste die Assistenten stellen. „Wir haben mit Lohne gute Gespräche gehabt. Alle Beteiligten wollen ein Spiel abliefern, bei dem es egal ist, wer pfeift“; berichtet Husmann.

Bezirksligist SV Wietmarschen wird sein Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SC Spelle-Venhaus II ebenfalls wie geplant austragen. Die Niedergrafschafter haben den ehemaligen Bezirksliga-Schiedsrichter Manuel Bruns reaktiviert. Auch der VfL Weiße Elf Nordhorn ist auf der Suche nach einem Referee fündig geworden – und zwar in Westfalen. So kann das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Concordia Emsbüren wie geplant über die Bühne gehen. Ralf Cordes, Trainer von Union Lohne, teilte am Sonnabend mit: „Wir fahren nach Leschede. Ich habe einen Schiedsrichter gefunden. Ich hoffe, dass wir uns auf ihn einigen können.“ Der Coach hatte am Nachmittag und Abend zahllose Telefonate geführt und stellte danach fest: „Das war ein großer Aufwand.“ Die Partie in Leschede soll am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen werden.