Schnelles Internet in Gildehaus wird ausgebaut

Gildehaus.gn Wer bisher eine schnelle Internetverbindung in Gildehaus vermisst hat, kann sich über baldige Abhilfe freuen. Das Glasfasernetz wird ausgebaut, teilte das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit. Zwar habe es länger gedauert, die Nachfrage zu sammeln, doch die Bemühungen und das Warten hätten sich gelohnt. Mindestens 40 Prozent der Haushalte haben das Angebot angenommen und so die Voraussetzungen für den Ausbau geschaffen. Wie viele es genau sind, stehe aber derzeit nicht fest; die Deutsche Glasfaser zähle noch.

„Damit wird das Glasfasernetz definitiv ausgebaut“, sagt Jens Meyering, Projektleiter der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. Nachdem die ersten Gemeinden in Niedersachsen bereits ausgebaut worden sind, komme nun auch Gildehaus in den Genuss des schnellen Internets durch ein FTTH- Glasfasernetze (Glasfaser bis ins Haus). Durch die jeweils eigenen Hausanschlüsse entstehe eine konstante Leistung und es gehe keinerlei Geschwindigkeit verloren.

Karte

In Kürze beginnt für das Unternehmen Deutsche Glasfaser die Planungsphase der Tiefbauarbeiten. „In den nächsten Wochen werden wir festlegen, wo der PoP aufgestellt und wie der Tiefbau ablaufen wird“, erläutert Meyering weiter. Der PoP – Point of Presence – ist die Hauptverteilstation des Netzes. Von hier aus werden die einzelnen Glasfasern in die Haushalte verlegt. Das Aufstellen des PoP ist das erste sichtbare Zeichen des Ausbaus. Im Anschluss daran beginnt das Generalunternehmen mit dem Tiefbau.