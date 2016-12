Schüttorfer Volleyballer sehnen Sieg herbei

Schüttorf.his Für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 hat es der Jahresausklang in sich. Denn der Zweitligist möchte beim Heimspiel am Sonnabend (20 Uhr, Vechtehalle) gegen den TVA Hürth unbedingt mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Winterpause gehen. „Für uns ist es enorm wichtig, dass wir noch einmal punkten und uns Selbstvertrauen für die zweite Saisonhälfte holen“, betont Trainer Stefan Jäger. Die Partie gegen den Aufsteiger aus dem Rheinland ist bereits das erste Spiel der Rückrunde. Im Hinspiel spielten die Schüttorfer zwei Sätze stark, gingen mit 2:0 in Führung, brachen dann allerdings ein. So stand in der Endabrechnung eine 2:3-Niederlage zu Buche. Damit könnte man die Partie in Hürth auch als ein Spiegelbild des bisherigen Saisonverlaufs nehmen.

Denn mit vier Siegen aus den ersten fünf Punktspielen erwischten die 09-Volleyballer einen guten Start in die aktuelle Spielzeit. Der Schwung, das Selbstvertrauen und der Rhythmus im Schüttorfer Spiel gingen anschließend aber Stück für Stück verloren. So ließen die Obergrafschafter mit einem Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht aus Schöneiche nur noch einen weiteren Sieg folgen. Mit dreizehn Zählern in der Hinrunde sind die Schüttorfer nah an die Abstiegszone herangerückt. Auch die Gäste aus Hürth haben den FC 09 mit 15 Zählern inzwischen überflügelt. Das soll sich am Sonnabend aber wieder ändern. „Unser absolutes Ziel ist es, auf einem einstelligen Tabellenplatz ins neue Jahr zu gehen“, sagt Jäger, dessen Team aktuell auf Platz zehn rangiert.

Mit dem Aufsteiger kommt allerdings eine erfahrene Mannschaft in die Vechtehalle, die sich in den letzten Wochen sogar noch einmal erheblich verstärkt hat. Vom Erstligisten TSG Solingen Volleys ist Daniel Wernitz zum Kader der Kölner hinzugestoßen. Der Angreifer ist nicht nur in der Halle aktiv, sondern auch im Sand erfolgreich. Dort hat er im vergangenen Sommer zusammen mit dem Schüttorfer Benny Nibbrig den Sprung zur deutschen Meisterschaft in Timmendorfer Strand geschafft. „Das macht die Sache für uns natürlich nicht einfacher“, sagt Jäger, der sich mit seinem Team aber intensiv auf den Gegner vorbereitet hat. Der Schlüssel zu einem Erfolgserlebnis ist aber vor allem in der eigenen Leistung zu suchen. „Wir müssen unsere Fehlerquote reduzieren und besser verteidigen“, nennt Jäger zwei Hauptpunkte, die auch am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Heimniederlage gegen die DJK Delbrück zu Tage traten. Die Schüttorfer setzten im letzten Heimspiel des Jahres auch auf die Unterstützung des Publikums. So hat Jäger die Schülerinnen und Schüler seiner Schul-AGs eingeladen. An die Erwachsenen wird im Rahmen des Spiels außerdem Glühwein ausgeschenkt.