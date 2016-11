Schüttorfer rocken bis tief in die Nacht

Schüttorf. Die Schüttorfer Musiknacht hat auch bei der 26. Auflage nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Am Sonnabend hatten wieder sechs Veranstalter dazu eingeladen, bei einmaligem Eintritt eine Rundtour durch die Lokale und Veranstaltungsorte zu machen.

So streiften ab den Abendstunden wieder zahlreiche Anhänger von Live-Musik und feierfreudige Nachtschwärmer durch die Vechtestadt. Wie groß der Andrang auch diesmal wieder war, wurde beim Jugend- und Kulturzentrum „Komplex“ deutlich. Dort waren bereits ab 22.30 Uhr alle Veranstaltungsbändchen ausverkauft, sodass die Besucher fortan beim Einlass einen Stempel bekamen, der dann natürlich auch für die anderen Locations als Eintrittskarte diente.

Karte

Das „Komplex“ hatte am Sonnabend auch das größte Programm aufgefahren. Mit der Band Schüttorfer Band „Grapefruit Dads“, der Formation „Elena“ aus Ahaus sowie einem Programm mit „DJ Phil“ zum Abschluss war allein dort schon genug Programm für einen kleinen Konzertabend. Entsprechend groß war der Zulauf im Laufe der Musiknacht. So voll wie am Sonnabend ist der Veranstaltungsraum im Unabhängigen Jugendzentrum sonst meist nur, wenn um die Weihnachtsfeiertage das traditionsreiche „Schüttorf Rocks“ über die Bühne geht.

Für die „Grapefruit Dads“ mit Rüdiger Dame (Schlagzeug), Frank Draber (Bass), Volker Dreyer (Gitarre), Bernd Damkowski (Gitarre/Gesang) und den Nordhorner Keyboarder Jörg Wagner war es der erste Auftritt in Schüttorf – und dabei gleich ein echtes Heimspiel, wie der gut gefüllte Zuschauerraum offenbarte.

Danach enterte die Band „ELNA“ die Bühne, die mit Frontfrau Elena Nacke ein Programm mit melancholischen Songs auch in deutscher Sprache und Rockklassikern spielte. Feiner Blues-Rock war im „Kunstwerk“ zu hören, wo die Formation „Richie Arndt Acoustic Trio“ um den Gitarristen Richie Arndt und den gebürtigen Schüttorfer Frank Boestfleisch ihr Publikum fand – und begeisterte. In der „Black 7 Station“ ging es dagegen bei „Five Minutes Left“ rockiger zu. Die Band aus Münster ließ auf der Bühne bekannte Rock-Klassiker aufleben.

Kurzfristig umdisponieren musste Fred Steffen im „Firlefanz“. Dort konnte die Hamburger Band „Homefield Four“ aufgrund von Terminüberschneidungen nicht anreisen. Dafür sprangen mit „Double 2 Rock“ Lokalmatadore ein, die auch bei früheren Auflagen der Musiknacht bereits mehrfach am Start gewesen waren. Mit viel Spielfreude überzeugte das Quartett mit rockigen Tönen, auch wenn das Publikum nicht so zahlreich vor der Bühne vertreten war wie an anderen Veranstaltungsorten. Voll war es dagegen einmal mehr in der „Tanzscheune“ der Gaststätte Venhaus in Samern. Mit dem Shuttlebus oder per Fahrrad hatten sich bei trockenem Wetter auch wieder viele Besucher auf den Weg zu der Außenstation der Musiknacht gemacht. Mit ihrem Programm aus Coverversionen von bekannten Rock- und Popstücken sorgte die Band „SixtyNine“ mit dem Sängerduo Silke und Armin dafür, dass vor der Bühne ausgelassen getanzt wurde. „Wir spielen zum ersten Mal in Schüttorf, aber es macht wirklich Spaß“, freute sich Schlagzeuger Flo über eine gelungene Musiknacht-Premiere, die erst nach mehreren Zugaben spät in der Nacht endete. Am längsten sind aber traditionell die Türen in der „Eierschale“ geöffnet. Dort legte „DJ Buffy“ auf und lockte damit auch in den frühen Morgenstunden noch Besucher in die kleine Kneipe, die für viele Musiknacht-Gäste ein Anlaufpunkt ist, wenn die Live-Musiker andernorts ihre Instrumente eingepackt haben.

So war die Herbst-Ausgabe der Musiknacht einmal mehr ein Zeichen, dass die Ausgehkultur in der Vechtestadt sehr lebendig ist. Unter den Besuchern waren nicht nur zahlreiche Schüttorfer und Obergrafschafter zu finden, sondern auch einige Ehemalige, die die Möglichkeit nutzten, in der Heimat bei ausgelassener Atmosphäre Freunde und Bekannte wiederzutreffen.