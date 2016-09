Schwestern besuchen nach 90 Jahren wieder Neuringe

Twist/Neuringe. Es war die Idee von Hildegard Mügge (95) aus Hannover, als sie ihre Schwester Elfriede (93) in Melle besuchte: Die beiden sollten doch mal eine Reise in das kleine Dorf Neuringe an der holländischen Grenze unternehmen. Dort hatten die Geschwister Anfang der 1920er-Jahre das Licht der Welt erblickt. Die Hyperinflation von 1923 war in Deutschland vorbei. Paul von Hindenburg war gerade Reichspräsident geworden, und ihr Vater Heinrich Mügge war nach dem Ersten Weltkrieg von 1919 bis 1926 Lehrer an der evangelisch-reformierten Volksschule in Neuringe, das seinerzeit noch zur Grafschaft Bentheim gehörte.

Ihr Geburtshaus, das Schulgebäude von 1906, erkannten die beiden alten Damen sofort wieder. Zwar haben Umbauten das heute als Neuringer Dorfgemeinschaftshaus genutzte Anwesen verändert, doch wesentliche Merkmale wie der Treppeneingang zur Lehrerwohnung blieben erhalten. „Guck mal, die zwei Fenster, da war unsere Küche“, erklärte Hildegard Mügge ihrer Schwester. Hier hatte sie als Fünfjährige herumgetollt und natürlich mehr Erinnerungen als ihre damals dreijährige „kleine Schwester“.

Karte

Schwein an der Schule

Die Lebensbedingungen für die Familie des Dorflehrers waren bescheiden: „Wir hielten uns ein Schwein und auch Gänse“, erinnerte sich Hildegard. Das heißt, bei den Gänsen ist sie sich nicht so ganz sicher; es könnten auch Enten gewesen sein. Auf jeden Fall ist ihr im Gedächtnis geblieben, dass sie einmal eine Zelluloid-Puppe der Schwester aus dem Fenster geworfen hatte. Das Schwein hatte daran herumgeknabbert, und der Papa war darüber sehr ärgerlich.

„Wenn ein Auto auf der Straße vorbeifuhr, rannten die Schulkinder aus der Klasse, um sich dieses Ereignis nicht entgehen zu lassen“, erzählt die 95-Jährige. Das dürfte um 1926 nur selten geschehen sein, denn der „Fahrweg“ bei der Schule war für Kraftwagen alles andere als geeignet: Es handelte sich um einen unbefestigten Moorweg mit einem Graben links und rechts. Eine Packlage aus Steinen erhielt die Neuringer Straße erst zehn Jahre später.

Kapelle hat sich nicht verändert

Die neben der Schule liegende evangelisch-reformierte Kapelle stellte sich den beiden Besucherinnen auf Anhieb so vor wie in Kindertagen. Die Ansicht hat sich in den letzten 90 Jahren nicht verändert. In der Kapelle hatte ihr Vater Heinrich Mügge 1920 vom alten Lehrer i. R. Lambert Lamann das Orgelspiel übernommen.

Mit dem zuständigen Pastor gab es allerdings, wie die Geschwister sich erinnerten, immer wieder Ärger. Dieser meinte nämlich, dass ihre Mutter als Ehefrau des Organisten doch wohl auch Arbeiten in der Kirchengemeinde übernehmen könnte. Dazu allerdings hatte Elsa Mügge als Mutter von kleinen Kindern weder die Lust noch die Zeit.