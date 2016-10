Sechster „Dog Walk“ enttäuscht Veranstalter

Bad Bentheim. Das hatten sich die Organisatoren der 6. Auflage des „Dog Walk“ am Sonnabend in Bad Bentheim ganz anders vorgestellt. „Wir haben mit viel mehr Teilnehmern und Besuchern gerechnet. Das war wirklich enttäuschend“, zog Organisator Mario Hanke am Abend ein unbefriedigendes Fazit. Schon am Vormittag war im Bad Bentheimer Schlosspark nicht viel los.

Nur vereinzelt schauten sich Hundebesitzer an den Ständen um, die bei herrlichem Spätsommerwetter im Schatten mehrere Baumreihen aufgebaut worden waren. Am Ausstellungsprogramm dürfte es nicht gelegen haben. Neben den Organisatoren von der Grafschafter Hundetafel hatte auch die Rettungshundestaffel aus der Grafschaft Bentheim einen Informationsstand zu ihrer Arbeit aufgebaut.

Außerdem zeigten verschiedene Aussteller rund um die Vierbeiner ihr Sortiment. Von Hundespielzeug über Hundenahrung, Physiotherapie für den Hund bis zur Bestattung war im Schlosspark alles vertreten. Außerdem rundeten verschiedene Stände für Essen und Getränke das Angebot ab. Dass der gemeinnützige Verein dennoch bei Weitem nicht so viele Hundebesitzer anlocken konnte, wie erwartet, liegt vor allem an der internen Planung. „Wir sind zu spät angefangen, mit unserer Veranstaltung an die Öffentlichkeit zu gehen“, gibt Hanke selbstkritisch zu. Ein Grund dafür war, dass einer der Hauptorganisatoren kurzfristig ausgefallen war.

Nachdem die ersten vier „Dog Walks“ des gemeinnützigen Vereins bereits im Bad Bentheimer Schlosspark stattgefunden hatten, ging die fünfte Auflage im vergangenen Jahr in Nordhorn über die Bühne. Dort war den Vereinsmitgliedern die Bürokratie beim Ausrichten der Veranstaltung allerdings zu groß. Deshalb in diesem Jahr die Rückkehr in die Burgstadt. „Hier werden wir von der Stadt und der Tourist-Information sehr gut unterstützt“, betont Hanke.

Ziel der Veranstaltung war es, Spenden für die Arbeit der Hundetafel zu sammeln. So gibt es aktuell keine feste Ausgabestelle für die Tiernahrung. Das soll auch in Zukunft so bleiben. „Mietkosten von mehreren hundert Euro sind für uns einfach zu hoch“, sagt Hanke. Stattdessen möchte der Verein auf ein mobiles Konzept mit einem umgebauten Sprinter setzen. Diese Anschaffung kostet selbstverständlich Geld.

Die Hoffnung, mit der drei Kilometer langen Spazierrunde und weiteren Angeboten wie einem Glücksrad Einnahmen zu erzielen, ging am Sonnabend nicht wie erhofft auf. Am Ende kamen lediglich rund 300 Euro für den guten Zweck zusammen. Auch bei den gelaufenen Kilometern der knapp 50 Teilnehmer war mit rund 130 Kilometern viel Luft nach oben. „Unser Rekord aus den Vorjahren liegt bei 540 Kilometer“, nennt der Vereinsvorsitzende die Unterschiede. Zwei, die sich auf die Runde machten, waren Nicole mit ihrem Australian Shepard „Bounty“ und Verena mit dem Labrador „Nuba“ vom Hundeverein „Bunte Schnauzen“ in Quendorf. „Wir sind die Runde gelaufen und wollen uns informieren, was hier läuft“, erzählten die beiden aktiven Vereinsmitglieder.

Das insgesamt geringere Interesse spiegelte sich verständlicherweise auch an den anderen Ständen wider. So ließ die Rettungshundestaffel ihre erste Demonstrationsvorführung um die Mittagszeit mangels Publikums ausfallen. Dabei nimmt die Bedeutung der Grafschafter Hunderettungsstaffel immer mehr zu. „Die Einsätze werden immer mehr. Wir hatten im vergangenen 18 Alarmierungen und 14 Einsätze“, berichten die Vorsitzende Anja Jankowsky und Thomas Grönniger, Mitglied der Einsatzleitung. Gerade in Bad Bentheim ist die Rettungshundestaffel wegen Einsätzen bei der Suche nach Vermissten schon bekannt. 30 aktive Mitglieder zählt der Verein mittlerweile, der eng mit den Staffeln in Westfalen, Osnabrück oder dem Emsland kooperiert. „Wir unterstützen uns gegenseitig. Denn bei Einsätzen ist immer viel Manpower gefragt“, sagt Grönniger.

Auch bei der Rettungshundestaffel sind alle ehrenamtlich dabei. Da die Einsätze kostenlos sind, sind die Mitglieder ebenfalls auf Spenden angewiesen, um ihre Ausgaben und Fahrtkosten zu decken. „Wir sind froh, dass die Tiertafel auf uns aufmerksam macht“, betont Jankowsky. Auch die zweijährige Ausbildung zum Rettungshund sei sehr intensiv. Ende Dezember wird die Staffel ihre Arbeit noch einmal in Nordhorn vorstellen.

Die Grafschafter Tiertafel möchte alles daran setzen, dass der „Dog Walk“ in Zukunft wieder mehr Anklang findet. „Wir haben heute bereits mit den Planungen für das nächste Jahr begonnen und die verschiedenen Aufgaben verteilt. Denn unsere Veranstaltung hat viel mehr Potenzial“, blickt Organisator Mario Hanke voraus.