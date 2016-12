Seltene Vögel finden in Alte Piccardie eine Oase

Alte Piccardie. Wiesenvögel wie die Uferschnepfe und der Große Brachvogel finden seit einigen Jahren in Alte Piccardie eine der Natur nachempfundene Wasserstelle. Die bis zu 2000 Quadratmeter große und 1,20 Meter tiefe Blänke an der niedrigsten Stelle einer rund sechs Hektar großen Wiese wird von den Tieren gut angenommen. Sie wächst aber immer wieder zu, denn nicht nur die Vögel, sondern auch Rohrkolben und Binsen fühlen sich dort wohl.

Deshalb lässt die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim, der diese Fläche gehört, die Blänke regelmäßig freischneiden. Das kostet viel Geld – und wird nun unterstützt von der Firma Engie, die in Osterwald Erdöl und Erdgas fördert. Das Unternehmen überreichte der Naturschutzstiftung am Mittwoch an der Blänke eine Spende in Höhe von 5000 Euro. Engie fühle sich der Region eng verbunden und pflege eine gute Zusammenarbeit mit Naturschutzstiftung und Landkreis, meinte eine Unternehmenssprecherin.

Das Gewässer am Böltbach ist etwa 1,20 Meter tief und muss regelmäßig freigeschnitten werden. Foto: Andre Berends

Karte

Die Naturschutzstiftung verpachtet die Wiese ab dem kommenden Jahr an einen Landwirt, der dort Kühe weiden lassen will. Die Vierbeiner sollen für eine natürliche Grünpflege sorgen und auch dafür, dass sich am Ufer der Blänke nicht allzu viele Pflanzen ausbreiten. Dann müsste die Fläche nicht mehr von einem Lohnunternehmer gemäht werden.

„Das Gebiet Alte Piccardie-Hohenkörben besitzt eine hohe Wertigkeit und hat für Brutvögel laut Umweltkarte des niedersächsischen Umweltministeriums sogar eine nationale Bedeutung“, erläutert Kreisrat Dr. Michael Kiehl. Der Landkreis unterstütze die Entwicklung dieses Bereiches bereits seit Jahren im Rahmen eines Feuchtwiesenprogramms, um die hier noch vorhandenen stark gefährdeten Wiesenvogelarten zu fördern.