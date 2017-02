Senioren-Union warnt vor Nationalismus

Nordhorn. Als Gastredner begrüßte der neue 1. Vorsitzende der Senioren-Union, Johann Diekjacobs aus Neuenhaus, kürzlich bei einer gut besuchten Versammlung den CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann. Zuvor gedachten die Mitglieder in der Gaststätte Rammelkamp in Klausheide jedoch ihres Ehrenvorsitzenden Sinus Lefers, der am 17. Dezember 2016 verstorben war. „Seit 1993 hat Sinus Lefers bei uns als 1. Vorsitzender viele Aktivitäten initiiert und begleitet, etwa die Planung von Reisen. Er hat es verstanden, Kontakte zu knüpfen. Mit seiner Gabe hat er der Senioren-Union viel gegeben“, würdigte Diekjacobs den Einsatz des langjährigen Vorstandsmitglieds.

Am neuen US-Präsidenten Donald Trump machte die Senioren-Union das Motto „Alles im Wandel – auch unsere Werte?“ fest. „Wie ist es möglich, dass so ein Mann Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird“, fragte Diekjacobs in die Runde. Am Beispiel Frankreichs und der Niederlande warnte er vor Nationalisten und Populisten. Er sehe in ihnen eine „Gefahr für die europäische Idee“. Zum Thema „Flüchtlinge“ meinte der Vorsitzende, dass man dieses Problem nicht löse, in dem man die Grenzen zumacht.

Gastredner und Bundestagsabgeordneter Albert Stegemann erinnerte an Zeiten vor rund 20 Jahren, als man zuversichtlich davon ausgegangen sei, dass die Globalisierung in positivem Sinn voranschreite. Heute bemerke er aber eine andere Entwicklung, sagte Stegemann und zeigte Missfallen an der Art und Weise, wie sich beispielsweise der neue US-Präsident zu internationalen Fragen äußere. „Der Ton wird aggressiver – es gelten andere politische Gesetzmäßigkeiten als früher“, merkte der Bundespolitiker an und ergänzte: „Meinung ist nicht richtig oder falsch – sie ist hochpolitisch“.

Der Christdemokrat aus Ringe sagte: „Wir haben die Menschenwürde von Gott bekommen – mit diesem Hintergrund macht man anders Politik.“ Stegemann pocht auf eine „Verhältnismäßigkeit“ zwischen der Achtung vor der Schöpfung und dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Der Sozialstaat beispielsweise müsse Menschen befähigen, Renten müssten nach dem Äquivalenzprinzip – also leistungsgereicht – gestaltet werden. „Wir dürfen heute nicht alles verprassen“, hob Stegemann den Zeigefinger. Für Werte, die ein Donald Trump nicht genügend berücksichtige, gelte es, sich einzusetzen und dieses auch nach außen hin zu kommunizieren.

Landrat Friedrich Kethorn hob den „schleichenden Wandel der Werte, die wir leben“, hervor. Die immer fortschreitende Technik und die Globalisierung führten dazu. „Das ist ein ganz normaler Prozess“, meinte Kethorn, der anschließend die „gelungene Willkommenskultur“ gegenüber den 2000 der Grafschaft zugewiesenen Flüchtlingen betonte. Die Hauptamtlichkeit und Ehrenamtlichkeit hätten „Hand in Hand“ gearbeitet. „Das prägt die Grafschaft“, sagte der Landrat. Die eigentliche Aufgabe der Integration komme aber noch. Das sei eine „Mammutaufgabe“ für die nächsten Jahre.

