Sina Seeburg gewinnt M-Springen

Emlichheim. Zum Abschluss der dreitägigen Hallenveranstaltung des RFV Emlichheim boten die Springreiter dem Publikum noch einmal sehr guten Pferdesport. Im letzten Springen, eine Springprüfung der Klasse M* mit Siegerrunde, ritt Sina Seeburg (Salzbergen) mit ihrer 10-jährigen Stute „Cayro“ die schnellste Zeit ohne Abwurf in der Siegerrunde. Auf den zweiten Rang verdrängte sie den starken Nils Büthkamp (RFV Samern) auf „Colan“. Er belegte in einer weiteren Springprüfung der Klasse M* erneut Platz zwei. Über den ausgezeichneten vierten Platz freute sich Julia Borghorst vom gastgebenden Verein auf „Dutch Boy“. Bereits am Freitagabend zeigte Borghorst ihre ausgezeichnete Form und siegte in der Springprüfung der Klasse M* mit „Dutch Boy“ und übernahm auch noch Platz zwei auf „Vendelin“.

Eine starke Vorstellung lieferte am Sonntag Vivien Lonnemann (RFV Haren) ab. In der Stilspringprüfung der Klasse L kam sie trotz eines Abwurfs mit „Classic Girl“ und der Wertnote 8,1 auf Platz zwei. Es siegte Henrike Ostermann (RFV Löningen-Böen-Bunnen). In der anschließenden Springprüfung der Klasse M* ließ Lonnemann nichts anbrennen und siegte mit klarem Vorsprung.

Die Hauptprüfung der Veranstaltung, eine Springprüfung der Klasse M** mit Stechen, entschied Egbert Ostermann (Löningen-Böen-Bunnen) am Sonnabend für sich. Mit deutlichem Vorsprung verwies er den stets sehr schnellen Hendrik Zurich (Gronau) auf die Plätze zwei und drei im Stechparcours. Einzige Grafschafter Teilnehmerin im Stechen war Isabel Heckmann (Isterberg). Jedoch unterlief ihr mit „Quicklebendig“ ein Abwurf und so rangierte die Obergrafschafterin am Ende auf Platz fünf.

Auch in diesem Jahr ist es dem RFV Emlichheim und seinem Vorsitzenden Heinrich Lucas gelungen, ein sehr ansprechendes Turnier zu organisieren. Der perfekte Reithallenboden, die unmittelbar neben dem Haupthalle befindliche und gut einsehbare Abreitehalle und Parcours-Chef Klaus Pierzina (Schüttorf) als ausgewiesener Fachmann trugen sicherlich auch zum guten Gelingen der Reitertage an der Vechte bei.