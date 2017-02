Soko „Höfen“ ermittelt zu Doppelmord in Oberbayern

Königsdorf.dpa Im Fall des Doppelmordes nahe dem oberbayerischen Bad Tölz haben die Ermittlungen der Polizei zu Wochenbeginn volle Fahrt aufgenommen.

Die Beamten der Sonderkommission (Soko) „Höfen“ bei der Kriminalpolizei in Weilheim arbeiteten mit Hochdruck an der Aufklärung des Gewaltverbrechens, sagte ein Polizeisprecher. Benannt ist die Soko nach dem Weiler in der Gemeinde Königsdorf, in dem sich die Tat ereignet hat.

Inzwischen steht fest, dass es sich bei der Überlebenden um die 76 Jahre alte Eigentümerin des Einfamilienhauses handelt, in dem die Tat geschah. Die Ermordeten - eine Frau und ein Mann - waren zu Besuch gewesen. Die Polizei wollte Informationen des Bayerischen Rundfunks (BR) nicht bestätigen, wonach sie erschlagen wurden.

Die drei Opfer waren am späten Samstagabend aufgefunden worden. Nachbarn hatten zuvor der Polizei von auffälligen Wahrnehmungen berichtet. Nach den bisherigen Ermittlungen könnten Einbrecher in das Haus eingedrungen sein. Aufschlüsse erwarten sich die Ermittler von der Vernehmung der 76-Jährigen. Zunächst war aber unklar, wann der Gesundheitszustand der Frau dies zulässt.