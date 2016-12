Soll „Gras“ in der Grafschaft legalisiert werden?

Umfrage Sollte Cannabis in der Grafschaft legalisiert werden? Ja, aber nur für medizinische Zwecke. Ja, für alle. Nein. Weiß ich nicht. 16% Ja, aber nur für medizinische Zwecke. 62% Ja, für alle. 19% Nein. 3% Weiß ich nicht. 2156 abgegebene Stimmen

Nordhorn/Düsseldorf. Vor rund einem Jahr hatte sich der Düsseldorfer Stadtrat für eine Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Seither arbeitet das Gesundheitsamt an einer Strategie, um eine Ausnahmegenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel zu bekommen, berichtet der WDR. Sollte das gelingen, wäre Düsseldorf die erste Stadt in Deutschland, die Marihuana legal verkauft – wahrscheinlich in Apotheken.

Was meinen die Grafschafter: Sollte der legale Verkauf und der Besitz hier in der Grenzregion erlaubt sein? In Deutschland ist die Gesetzeslage derzeit so, dass der Besitz von Drogen – egal, ob als Pflanze oder fertiges Produkt – strafbar ist. Der Konsum ist allerdings straffrei. Besitz, Handel und die Herstellung von illegalen Drogen können mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet werden.