Sorge um Arbeitsplätze bei Wavin in Twist

Twist . Es werde eine Umstrukturierung der Wavin GmbH, Twist, geben, sagte der Geschäftsführer. In den laufenden Gesprächen gehe es um den Bestand von Arbeitsplätzen an den Standorten Twist und Westeregeln, Gemeinde Börde-Hakel, in Sachsen-Anhalt. Zum genauen Umfang könne man noch keine Angaben machen, weil noch Einzelheiten festgelegt werden müssen.

Die Geschäftsleitung ist zudem mit der Gemeinde Twist im Gespräch. Auf Nachfrage bestätigte der Twister Bürgermeister Ernst Schmitz, dass er gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden auf den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze in Twist hinwirken will. Gleichzeitig werde die Gemeinde die nach der Schließung der Hähnchenschlachterei 1996 begonnene Politik der Förderung von kleinen und mittelgroßen Betrieben fortsetzen. War vor 21 Jahren die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde noch von den beiden Großbetrieben Hähnchenschlachterei und Wavin bestimmt, gebe es jetzt mehr Vielfalt, was für das Arbeitsplatzangebot eine gewisse Sicherheit bedeutet. Arbeitsplatzverluste konnten durch Zugewinne mehr als ausgeglichen werden.

Marktführer

Die 1956 gegründete Wavin GmbH, Twist, wird zu den Marktführern im Bereich Kunststoff-Rohrsysteme in Deutschland gezählt. Nach Firmenangaben sind aktuell 500 Mitarbeiter in den beiden deutschen Produktionsstätten sowie in einem flächendeckenden Außendienstnetz tätig. Darüber hinaus ist die Wavin Gruppe mit Sitz im niederländischen Zwolle mit 5500 Mitarbeitern in 25 europäischen Ländern mit insgesamt 40 Produktionsstätten vertreten.

Arbeitsplatzabbau hat es seit 2001 bei der Wavin GmbH immer wieder gegeben. Seit ihrer Gründung 1955 war die Unternehmensgruppe aber bis dahin kontinuierlich gewachsen. Anfang 2005 hatte der Betrieb in Twist noch 530 Arbeitsplätze, als der damalige Hauptanteilseigner, die Kapitalgesellschaft CVC Capital Partners, London, mit einer großen Umstrukturierung begann. 2007 gab es am Standort Twist noch 470 Stellen, zusammen mit Westeregeln waren es 550.

Seit 2012 ist Wavin Teil der Mexichem Gruppe. Damals hatte Wavin europaweit noch 6200 Beschäftigte, davon 450 in Twist, und erzielte einen Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Euro weltweit. Inzwischen sind es im Werk Twist noch knapp 400 Beschäftigte plus 60 im Werk Westeregeln und weitere im Außendienst.