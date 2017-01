Sparta-Weihnachtsmänner unterwegs in Bookholt

Nordhornmh . Kurioses Bild am Sonnabend im Nordhorner Stadtteil Bookholt: Viele kleine und große Weihnachtsmänner zogen fröhlich durch die Straßen, auf dem Weg zu einem ganz besonderen Besuch. Mehr als 100 entsprechend verkleideten Mitglieder und Freunde des Sportvereins Sparta 09 verteilten in der Kinderstation der Euregio-Klinik sowie im Pflegezentrum an der Rovenkampstraße und im AWO-Seniorenheim weihnachtliche Geschenke. Was bei den kleinen Patienten, aber auch bei den älteren Bewohnern besonders gut ankam: Gemeinsam mit ihren Gästen sangen sie Weihnachtslieder. Begleitet wurde der außergewöhnliche Chor von den Spartanern Jörg Dietz und Jürgen Sauer an der Gitarre.

„Sparta ist ein Stadtteilverein, der sich nicht nur über das Sportliche definiert, sondern in dem auch der soziale Gedanke eine ganz große Rolle spielt“, berichtet der Vorstand über die Idee zu dieser außergewöhnlichen Weihnachtsaktion, die von einem Team um Dennis Kley, Gerd Niemeier, Horst Wiggers, Alexander Hombrink und Guido Niers vorbereitet wurde. Und so stand für den Verein fest: „In Bookholt gibt es einen großen Zusammenhalt, der nicht nur bei dem ,Fietsenfrühling‘ sichtbar wird. Gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit wollen wir als Verein auch etwas zurückgeben.“

Auf den Weg machten sich nicht nur Kinder und Erwachsene aller Abteilungen, Vorstandsmitglieder und Freunde des Klubs, sondern auch nahezu alle Fußballer der ersten und zweiten Mannschaft, die unmittelbar danach schnell zu ihrem eigenen Hallenturnier eilen mussten.