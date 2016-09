Spendenkutschfahrt in die Schweiz bringt 7370 Euro

Emlichheim. Drei Wochen war das Team um Gert Reinink aus Ringe unterwegs: Mit einer Kutsche und zwei Pferden der Rasse Freiberger fuhren sie von der Niedergrafschaft einmal quer durch Deutschland bis in die Schweiz. Ihr Ziel: das Freiberger-Festival „Marché-Concours“ in der Gemeinde Saignelégier, die als Wiege der Kaltblutrasse gilt. Inzwischen sind die Kutschfahrer stolz und glücklich wieder in der Heimat angekommen. Im Gepäck haben sie aber nicht nur jede Menge spannende Erfahrungen, sondern auch einen beachtlichen Geldbetrag.

Karte

Spende

Genau 7370 Euro an Spendengeldern sind um Zuge der besonderen Reise zusammengekommen. Am Montag haben die Pferdefreunde den Scheck an den Förderverein „Hilfe für Schädel-Hirngeschädigte beim Evangelischen Krankenhausverein“ in Emlichheim überreicht. Mit dem Geld soll gezielt das therapeutische Reiten für die Bewohner der Soteria-Pflegeeinrichtung unterstützt werden.

Gerlinde Voet, Vorsitzende des Vereins, zeigte sich „total begeistert“ und „sehr beeindruckt“ von der Höhe der Spendensumme und von der Aktion an sich. Auf Facebook hatte sie stets den Verlauf der Fahrt verfolgt, und auch die Soteria-Bewohner fieberten mit. Dafür hatte die Physiotherapeutin extra eine große Deutschlandkarte in den Flur des Therapiebereichs gehängt und Tag für Tag den jeweiligen Aufenthaltsort der Abenteurer markiert.

Verwendungszweck

Mit dem Geld soll in erster Linie die Versorgung des Therapiepferds „Halina“ finanziert werden. Dieses steht beim Reit- und Fahrverein Emlichheim, der insofern seine Unterstützung einbringt, als er auf Stall- und Hallenmiete verzichtet. Welche Bedeutung das therapeutische Reiten für kranke oder behinderte Menschen hat, verdeutlichte Dr. Vera Jaron bei der Spendenübergabe in einem Kurzvortrag. Gemäß dem Leitspruch „Horses for body, mind and soul“ (zu deutsch: „Pferde für Körper, Geist und Seele“) sei diese Therapieform als ganzheitlicher Ansatz zu verstehen. Je nach Diagnose, könne das Reiten sowohl bei körperlichen Defiziten helfen – etwa durch Förderung der Körperwahrnehmung oder der Koordination der Bewegungen – als auch motivationsfördernd wirken und das Selbstbewusstsein stärken.

„Begegnungen mit den Menschen waren bemerkenswert“

Die Kutschfahrer sind froh, einen gewichtigen Beitrag dafür leisten zu können. Bei dem Treffen am Montag schwärmten sie von den Erlebnissen während ihrer Reise. „Es war wunderschön“, berichtete Hermann Haasken. „Ein großes Lob geht an die Pferde, die mit uns durch dick und dünn gegangen sind.“ Nicht nur die tolle Kulisse zwischen Weinbergen, Rhein und Schwarzwald habe für gute Stimmung gesorgt – auch die Begegnungen mit den Menschen seien bemerkenswert gewesen. „Die Leute riefen: ,Anhalten, wie wollen etwas spenden!‘“, erzählte Haasken. Das Banner mit dem Aufruf an der Kutsche zeigte offensichtlich Wirkung. „Das sind Erlebnisse, die die Fahrt versüßt haben.“ Insgesamt sei der Trip ohne größere Probleme verlaufen, und besonders das Wetter habe mitgespielt.

Etwa die Hälfte der Spendensumme konnten die Fahrer während der Tour einnehmen, das übrige Geld stammt von Gönnern, die zuvor angeschrieben wurden, und von Sammlungen bei verschiedenen Veranstaltungen. Allein beim Reitturnier in Wietmarschen Mitte Juli kamen mehr als 1100 Euro zusammen. Eine Unternehmerin, die sich auf das Waschen von Pferdedecken spezialisiert hat, spendete einen Euro pro Decke im Zeitraum der Fahrt und steuerte letztlich rund 900 Euro bei. Nicht nur hier zahlten sich die Vernetzung und das Bekanntmachen der Aktion durch soziale Medien aus.

Alle Beteiligten sehen das außergewöhnliche Unterfangen rückblickend als großen Erfolg. Gert Reinink fasste das Erreichen des Ziels zusammen: „Es war eine Aktion mit Pferden, um etwas Gutes mit Pferden zu unterstützen.“