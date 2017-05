„Spiegel“ startet digitale Tageszeitung

Hamburg.dpa Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ und sein Nachrichtenportal „Spiegel Online“ starten eine digitale Tageszeitung. An morgen an sei die kostenpflichtige Ausgabe „Spiegel Daily“ zu haben, teilten die Redaktionsspitzen heute mit. Täglich um 17.00 Uhr soll die Ausgabe die wichtigsten Nachrichten des Tages nebst Kommentaren anbieten sowie Debatten in den sozialen Netzwerken zusammenfassen. Die digitale Ausgabe ist mit einem Monatspass für 6,99 Euro zu haben. Der Wochenpass kostet 2,49 Euro.